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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kulis Haber - Nuray BABACAN
22.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti seçmeninin sadakatini ölçtü

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AK Parti seçmeninin sadakatini ölçtü

AK Parti, yerel seçim takvimi hızlanırken, seçmen refleksleri konusunda analizler yaptırıyor. Bu sonuçların, parti kampanyası ve kullanılan dille ilgili değişikliklere gidilmesini sağlayacağı belirtiliyor.

AK Parti, önümüzdeki ay yoğunluk kazanacak kampanyada kullanılacak argümanları belirlemek için özel çalışma yaptırdı. Yapılan çalışmaya göre, 2002’den itibaren referandumlar dahil yapılan 14 seçimde, seçmenin yüzde 74’ü, en az bir kez AK Parti’ye oy verdi. AK Parti, bu kitlenin en az yüzde 50’sinin cumhur ittifakına oy vermesini sağlamak için neler yapılabileceğini araştırıyor. Yapılan araştırmada, partilerin seçmenlerinin sadakati de özel olarak araştırıldı. Partisine en sadık seçmen yüzde 95’le HDP çıktı.

YENİ TABAN KAZANMAK İÇİN

İkinci sırada MHP, üçüncü sırada ise AK Parti seçmeninin bulunduğu belirlendi. Kimlik siyaseti yapan partilerin seçmeninin çok zor görüş değiştirdiği, AK Parti seçmenin bu iki partiden daha farklı olduğu saptandı. Kararsızların oyunun halen yüzde 20 civarında olması, bunlardan yüzde 10’unun ‘sandığa gitmeyeceğim’ şeklindeki değerlendirmeleri de dikkate alınıyor. Yapılan araştırmalar, bu seçmenin AK Partili olduğunu gösteriyor. AK Parti, bu seçmeni geri kazanmak ve özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde, yeni taban kazanmak için çalışma yapıyor. Ankara’da milliyetçi taban, İstanbul’da da Kürtler üzerinde yeni çalışmalar yapılması planlanıyor. Bu iki seçmenin, iki şehirdeki sonuçları doğrudan etkileyeceği yorumları yapılıyor. Kürt seçmenin ayrıca, Adana, Mersin ve İzmir gibi illerin seçim sonuçlarında etkisi olacak. Cumhur ittifakı için ortak hareket eden AK Parti ile MHP’nin seçmeninin, en geçirgen kitle olduğu ortaya çıkıyor. AK Parti’ye oy veren milliyetçi kökenli seçmen, değişen durumlara bağlı olarak MHP’ye destek verebiliyor. İttifak yapılması, AK Parti’nin tek başına seçime girdiği yerlerde, milliyetçi oyların desteğine ile avantaj kazanmasını sağlayacak. Ancak ittifak olmayan illerde bu avantaj olmayacak. İttifakın getirisi kadar götürüsünün de olduğu, avantajın da illere göre değiştiği belirtiliyor.

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