‘AK Parti seçmeni kulak çekecek’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anavatan Partisi’nin 1989 yılında yerel seçimlerde yaşadığı hezimeti hatırlatarak, “Seçmen 1989’da olduğu gibi 31 Mart’ta bir kulak çekme yapacak. Bunu AK Parti seçmeni yapacak. Çok şey değişir” dedi.
Akşener, önceki gün bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette özete şunları söyledi:
“(CHP ile işbirliği) Hakkaniyetli bir sonuçla karşılaşıldı. 21 büyükşehrin şimdi ilçelerle ilgili olan bölümü tartışılıyor. CHP’de olan iller var. O illerle ilgili olarak ‘ne yapalım sorusunu’ muhataplarımız getirdi. Onun karşılığında bizim güçlü olduğumuz iller var. Ona göre bir işbirliği, güçbirliği konuşuluyor. 24 Haziran seçimlerinde bize oy veren seçmen yerinde duruyor. Araştırmalara göre 5 milyon seçmenin yüzde 87’si hâlâ İYİ Parti’ye oy vereceğini belirtiyor.
VİCDAN DEVREYE GİRECEK
(Mansur Yavaş’ın adaylığı) Ankara’nın alınacağına inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu şahittir bir dayatmam olmadı hiç. Ankara’nın kazanılması demek, kibir ortadan kalkar. Seçmen odaklı politika, siyaset oluşur, birbirimizle siyasi cenahta konuşabilir hale geliriz.
Sayın Mehmet Özhaseki’nin televizyon programının video kaydını izledim. Çok istekli görmedim. Mansur Bey inanıyor. Ankaralılık diye bir kavram var. O devreye girecek. Katakulliyi engelleyecek bir vicdan devreye girecek. Ankara’da yüzde 12 oyumuz var. Elimizden geleni yapacağız. Buna sandık güvenliği dahil.
(Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı) Ekrem İmamoğlu’nun çok şanlı olduğuna inanıyorum. Avantajı genç olması. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile ilgili iyimser bakış açısı olduğu kendi yaptırdığı anketlerde de çıkıyor. İnsan olarak da başkan olarak da güçlü. CHP’nin adayı kimdir bilmiyorum. CHP orada güçsüz bir aday çıkartmaz. Güçlü adayları var.
BU TEMBELLİK BE KARDEŞİM
(CHP ile ortak miting) Miting yapmayı düşünmüyorum ama esnafı, sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşı, yerel basını ziyaret edeceğim.
(‘Seçim sonuçlarıyla oynanıyor’ iddiası, seçmenin sandığa gitmeme durumunu artırır mı?) Tam tersinin olması gerekiyor. Bu tembellik be kardeşim. Sonuç niye değişmesin? Referandumda hepimiz farklı farklı çalıştık. 17 büyükşehirden ‘hayır’ çıktı. Sürekli hilenin hurdanın söylenmesini doğru bulmuyorum. Sandık başındaki müşahit, sizi temsil eden kişi orayı boş bırakırsa, sandıklar açıldığında boş olursa olur. Vatandaşın ferasetini bir kenara atmayın. Ben seçmende bir şey görüyorum; ‘Eeeehhh’. AK Partiye oy verende de görüyorum. 1989’da olduğu gibi bir kulak çekme yapacak seçmen; ve bunu AK Parti seçmeni yapacak. Çok şey değişir.”
GÜL 31 MART’I BEKLER
(Abdullah Gül’ün parti kuracağı iddiaları) Seçime giderken böyle bir parti kurulmaz diye düşünüyorum. 31 Mart akşamı çıkan sonuçlar itirazları doğurur. Bütün siyasi partiler açısından söylüyorum. Ben Sayın Gül’ü uzun zamandır tanır, sayar ve saygı duyarım. Sayın Gül çapındaki bir siyasetçi bugün onu yapmaz. Kararını, 31 Mart akşamı belirler.”
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