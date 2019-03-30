AK Parti seçimi SAS’la izleyecek
AK Parti, yerel seçimleri yaklaşık 10 bin kişinin görev alacağı Sonuç Alım Sistemi (SAS) ile izleyecek. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhan Yavuz dün düzenlediği basın toplantısında sisteme ilişkin özetle şu bilgilendirmeyi yaptı:
118 YERDE ÇAĞRI MERKEZİ
“AK Parti’de bu sistem 2014 seçimleri ile birlikte kurgulandı. Zarfın içinden pusulalarda ilk olarak büyükşehir belediyesine ilişkin oy pusulası okunmaya başlıyor. Büyükşehir belediyesine has pusulalar okunmaya başlandığında bizim SAS sistemi devreye giriyor. Görevli arkadaşlarımıza verdiğimiz oy sayım döküm çizelgesine kaydedilmek suretiyle daha diğer pusulalar okunmaya başlanmadan ve sandık sonuç tutanağı imzalı hale gelmeden bizim görevli arkadaşımız yan tarafa geçiyor ve hemen sonucu giriyor. Buradaki arkadaşlar da illerden gelen sonuçları takip ediyor. Biz daha sandık sonuç tutanağı oluşturulmadan kendi görevlilerimiz üzerinden sonuçları alıyoruz ve sisteme giriyoruz. 118 yerde çağrı merkezi kurduk. Bu çağrı merkezlerinde her biri 25 sandıktan sorumlu olacak şekilde çağrı merkezi görevlisi belirledik. Onların sayısı 7 bin 277’dir. İstanbul için ayrı bir düzenleme yapıldı. 1890 çağrı merkezi görevlisi de İstanbul için belirlendi ve eğitimi yapıldı. Topladığımızda 10 bine yakın oluyor. Her il özel verdiğimiz şifre ile sadece kendi ilini görüp izleyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da hem itiraz şikayet ekranını hem seçim sonuç ekranını hem de tüm Türkiye’deki verileri izleyecek şekilde kendisine sistem açılmış olacak.” ◊
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