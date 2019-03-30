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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA  
30.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti seçimi SAS’la izleyecek

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AK Parti seçimi SAS’la izleyecek

AK Parti, yerel seçimleri yaklaşık 10 bin kişinin görev alacağı Sonuç Alım Sistemi (SAS) ile izleyecek. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhan Yavuz dün düzenlediği basın toplantısında sisteme ilişkin özetle şu bilgilendirmeyi yaptı:

 

118 YERDE ÇAĞRI MERKEZİ

AK Parti’de bu sistem 2014 seçimleri ile birlikte kurgulandı. Zarfın içinden pusulalarda ilk olarak büyükşehir belediyesine ilişkin oy pusulası okunmaya başlıyor. Büyükşehir belediyesine has pusulalar okunmaya başlandığında bizim SAS sistemi devreye giriyor. Görevli arkadaşlarımıza verdiğimiz oy sayım döküm çizelgesine kaydedilmek suretiyle daha diğer pusulalar okunmaya başlanmadan ve sandık sonuç tutanağı imzalı hale gelmeden bizim görevli arkadaşımız yan tarafa geçiyor ve hemen sonucu giriyor. Buradaki arkadaşlar da illerden gelen sonuçları takip ediyor. Biz daha sandık sonuç tutanağı oluşturulmadan kendi görevlilerimiz üzerinden sonuçları alıyoruz ve sisteme giriyoruz. 118 yerde çağrı merkezi kurduk. Bu çağrı merkezlerinde her biri 25 sandıktan sorumlu olacak şekilde çağrı merkezi görevlisi belirledik. Onların sayısı 7 bin 277’dir. İstanbul için ayrı bir düzenleme yapıldı. 1890 çağrı merkezi görevlisi de İstanbul için belirlendi ve eğitimi yapıldı. Topladığımızda 10 bine yakın oluyor. Her il özel verdiğimiz şifre ile sadece kendi ilini görüp izleyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da hem itiraz şikayet ekranını hem seçim sonuç ekranını hem de tüm Türkiye’deki verileri izleyecek şekilde kendisine sistem açılmış olacak.”      ◊

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