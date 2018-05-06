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    AK Parti seçim manifestosu için geri sayım

    Özgür ALTUNCU / Aziz ÖZEN - İstanbul
    06.05.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri için partisinin seçim manifestosunu açıklayacağı İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Sinan Erdem Spor Salonunun içinde çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Sabaha karşı trafiğe kapatılan Ataköy bağlantı yoluna kontrol noktaları kuruldu. Kongreye gelenler yürüyerek bu kontrol noktalarına geliyor. Üç ayrı arama noktasından geçen katılımcılar iki ayrı alana yönlendiriliyor.

    AK Parti seçim manifestosu için geri sayım

    BİLETSİZ ALINMIYOR

    Katılımcılara parti örgütleri tarafından biletler dağıtıldı. İki ayrı bilet bulunuyor. Birinci bilet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreden önce dışarıda yapacağı konuşmayı takip edebilecekler için miting alanına girişe izin veriyor. Diğer bilet ise İstanbul İl Kongresinin yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonunun girişine izin veriyor. Bileti olmayanlara da kapıda bilet dağıtılıyor.

    AK Parti seçim manifestosu için geri sayım

    "İLK GÜNKÜ AŞKLA YENİDEN DİRİLİŞ"

    Mevcut İl Başkanı Bayram Şenocak’ın tek liste halinde seçime gireceği Ak Parti 6. Olağan İl Kongresi için salon içinde de hazırlıklar tamam. Bütün koltuklara parti bayrağıyla birlikte Türk Bayrakları konuldu. Spor salonu içindeki elektronik ekranlar da seçim sloganları dönmeye başladı. Salondaki dev ekranda dönen “ İlk günkü aşkla yeniden diriliş” sloganı dikkat çekti.Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 14:00’de önce spor salonu dışında toplanan kalabalığa seslenmesi ardından da salon içine gelerek partisinin seçim manifestosunu açıklaması bekleniyor.

    AK Parti seçim manifestosu için geri sayım

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    Etiketler: manifesto , Sinan Erdem Spor Salonu , gündem
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