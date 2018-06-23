AK Parti SAS ile sonuçları takip edecek

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz, SAS’ın ilk kez 2014 seçimlerinde kullanıldığını belirterek, “Amacımız herkesten önce seçim sonuçlarını elde etmek. Bu sisteme giren sonuçları YSK’nınkiler ile karşılaştırmak” dedi. Parti Genel Merkezi’nde gazetecilere açıklama yapan AK Partili Yavuz, Türkiye genelinde 200’e yakın merkez kurduklarını söyledi. Yavuz, 18:30-19:00 gibi sonuçları öğrenmeyi öngördüklerini ifade ederek, “Muhtemelen sandıklar kapatıldıktan sonra bir buçuk saat içerisinde büyük oranda Türkiye’nin resmi ortaya çıkar” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın da sistemi görebileceğini ifade eden Yavuz, SAS’ta Türkiye genelinde 6 bin görevlinin çalışacağını kaydetti.



