‘AK Parti randevu vermedi’
Seçilmesinin ardından belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edeceğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün ilk olarak CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından kapıda karşılanan İmamoğlu, il yöneticileriyle de bir araya geldi. Kaftancıoğlu’yla birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, AK Parti ve MHP’den de randevu talep ettiğini belirterek “MHP’den henüz dönüş almadık. AK Parti bize randevu vermedi. Ama girişimlere devam edeceğiz. Bizim davetimiz hâlâ geçerli ve açıktır. Umarım bir gün vazgeçerler” dedi.
ERDOĞAN’DAN RANDEVU TALEBİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan da randevu talebini resmi olarak yurda dönüşünün hemen ardından yapacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Randevu talebinde bulunacağım. Ondan sonra da bu ziyarette kendisi de uygun olursa davet de ederim. Yurtdışında olduğu için henüz davetimi yapmadım. TV yoluyla yaptım fakat fiili olarak randevu talep etmedim ama şimdi edeceğim”diye konuştu.
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