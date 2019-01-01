AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz kimdir?
TBMM'de 25. Dönem Ankara Milletvekili olarak görev yapan Ayhan Yılmaz, AK Parti'nin Pursaklar ilçe Belediye Başkan Adayı oldu. Bu gelişme sonrası Ayhan Yılmaz'ın biyografisi araştırma konusu oldu. Peki, AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz kimdir? İşte, Ayhan Yılmaz hakkında merak edilenler...
AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz, 1 Eylül 1963'te Ankara'da doğdu. Baba adı Enver, anne adı Leman'dır. İş Adamı; Ankara İnönü Lisesini bitirdi. 1979 ile 1982 yılları arasında Mısır El-Ezher Üniversitesinde öğrenim gördü.
Ankara Büyükşehir Belediyesinde 3 dönem Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Milli Türk Talebe Birliği, Server Vakfı, AHİD (Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği), Anadolu Ahileri Derneği ve İlim Yayma Cemiyetinin de aralarında bulunduğu birçok STK?da aktif görevlerde bulundu.
İyi düzeyde Arapça bilen Yılmaz, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle