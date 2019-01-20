AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler kimdir?
Yerel seçimlerde AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları da açıklanan Ordu'da gündemdeki isimler arasında yer alıyor. Peki, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu. Babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan'dır.
Dr. Yüksek Mühendis; ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.
ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü'nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii'nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.
22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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