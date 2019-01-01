AK Parti Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş kimdir?
2014'ten bu yana Nallıhan'da Belediye Başkanı olarak görev yapan İsmail Öntaş, partisi tarafından 2019 Yerel Seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Bu gelişmenin ardından İsmail Öntaş'ın biyografisi, internette en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, AK Parti Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş kimdir? İşte, İsmail Öntaş hakkında merak edilenler...
1963 yılında Ankara'nın Nallıhan ilçiesnde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimimi Nallıhan’da, Lisans Eğitimimi Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yaptı.
2004-2009 ve 2009-2014 tarihleri arasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İl Genel Meclisinde Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Bu görevi süresinde İl Daimi Encümenliği, Bütçe Komisyonu Başkanlığı gibi görevlerini yürtttü. Evli ve 2 çocuk babası.
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