AK Parti MYK’da Suriye analizleri
SURİYE’deki gelişmeler ve ABD’nin asker çekme kararının ardından yapılan çelişkili açıklamalar, AK Parti’nin yetkili kurullarında masaya yatırıldı.
Partinin son MYK’sında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere yaptığı görüşmeleri ve izlenimlerini aktardı. Erdoğan, şunları söyledi: “Bu süreçte Trump’la 4-5 kez görüştük. ‘Ben sizin aldığınız kararları beğeniyorum’ dedi. Biz argümanlarımızı tekrarladık. ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın Türkiye’ye yaptığı ziyarette, çok önemli görüntüler paylaştık PKK-PYD konusunda. Bu ilişkinin böyle olduğunu bilmediğini ve gidince anlatacağını söyledi. Türkiye’nin haklı noktada olduğunu teyit ettik.”
AK Parti kurmayları, Esad rejiminin Kürtlerin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin iyi izlenmesi gerektiğini dile getirdiler.
AK Parti kulislerinde, Türkiye’nin tüm göçmenlerin geri dönüşü tezini savunması, Esad’ın bölgedeki demografik yapıyı değiştirme girişimine izin verilmemesi, özellikle bölgedeki Kürtlerin temsilcileri arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK’lıların deşifre edilmesi ve ayıklanması gerektiği de gündeme getiriliyor.
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