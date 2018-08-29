AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama
AK Parti MYK toplantısı sonrasında parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
İşte Çelik'in sorulara verdiği cevaplarda satır başları:
MHP'NİN AF ÖNERİSİ GÜNDEME GELECEK Mİ?
Bir değişiklik yok... Gündemimizde bu konu yok. Kurullarımızda bir değerlendirme olmadı.
MACRON'UN AÇIKLAMALARI
Macron'un açıklamalarını hayretle karşılıyoruz. Sayın Macron'un kullandığı kavramlara hakim olmadığını görüyorum.
Özellikle "Türkiye artık Atatürk Türkiyesi değil" gibi bir ifade kullanıyor.
Türkiye’nin kurucu liderinin gösterdiği hedefler doğrultusunda geleceğe özgüvenle yürüyen bir anlayışı var.
Dolayısıyla Türkiye’nin kurucu liderinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemiyle diğer dönemleri ayrıştırmak gibi bir şey son derece mantık dışı.
Zaten kullandığı kavramdan kast ettiği şey de şu; Sani Türkiye’de laiklik konusunda ya da diğer konularda bir aşınma varmış gibi Panislamist bir politika güdülüyormuş gibi bir değerlendirme yapıyor.
İslami terör diye son derece yanlış bir ifadeyi kullanmaya devam ediyor.
Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır.
Sayın Fransa cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye yönelik sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör kelimelerinin yan yana kullanılmasının ne kadar yanlış olduğunu söylemek isteriz.
Bir konuşmada birden fazla hata yapılmıştır.
YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK OLACAK MI?
Yerel seçimler bağlamında söylemiyorum ama Cumhur ittifakının milletimizin beklentilerine nasıl karşılık verdiğini gördük.
Yerel seçimde böle bir şey olur olmaz şeklinde bir değerlendirmemiz yok.
HOLLANDALI WİLDERS'IN HAZ. MUHAMMED'E HAKARETLERİ
Bu Wilderds denen kişi birinci sınıf bir ırkçıdır. Hz. Muhammed'e haddini aşarak hakaret etmeye çalışan girişimlerde bulunuyor.
Hollanda hükümeti de düşünce özgürlüğü kapsamında yapabileceğimiz bir şey yok diyor.
Bu Wilders denen şahsiyet DEAŞ'ı öven bir kampanya başlatsaydı o zaman hukuk devreye girecekti.
Avrupa'nın DEAŞ'ı bu ırkçılardır.
CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE MÜDAHALEYE ELEŞTİRİLER
Sayın genel başkanımızın genel başkanlığı döneminde o annelerin kabul edilmesiyle son yaşanan müdahale arasında bir çelişki yok.
Evladını kaybetmiş bir annenin acısı karşısında boynumuz kıldan incedir.
Fakat gelinen noktada zaman içerisinde bizim gözlemlerimize göre 2010 yılında itibaren burası terör örgütlerinin ele geçirdiği bir platform oldu.
Belli kesimlerin burayı kara propaganda merkezi haline getirmesine karşı gereken tedbirlerin alınması gerekiyordu. Zaten görüntülere bakınca bunu görüyorsunuz.
Annelerin acısını istismar ederek terör propaganda yapmasına müsaade edilmeyecektir. O alan bundan sonra böyle bir iş için kullanılmayacaktır.
İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu tür eylemlere müsaade edilmeyecektir.
Bu tür yerlerde eylem yapmak isteyen AK Parti bile olsa müsaade edilmeyecektir.
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