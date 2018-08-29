AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama
GeriGündem AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
29.08.2018 - 18:18, Son Güncelleme:

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama

AK Parti MYK toplantısı sonrasında parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

İşte Çelik'in sorulara verdiği cevaplarda satır başları:

MHP'NİN AF ÖNERİSİ GÜNDEME GELECEK Mİ?

Bir değişiklik yok... Gündemimizde bu konu yok. Kurullarımızda bir değerlendirme olmadı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron'un açıklamalarını hayretle karşılıyoruz. Sayın Macron'un kullandığı kavramlara hakim olmadığını görüyorum.

Özellikle "Türkiye artık Atatürk Türkiyesi değil" gibi bir ifade kullanıyor.

Türkiye’nin kurucu liderinin gösterdiği hedefler doğrultusunda geleceğe özgüvenle yürüyen bir anlayışı var.
Dolayısıyla Türkiye’nin kurucu liderinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemiyle diğer dönemleri ayrıştırmak gibi bir şey son derece mantık dışı.

Zaten kullandığı kavramdan kast ettiği şey de şu; Sani Türkiye’de laiklik konusunda ya da diğer konularda bir aşınma varmış gibi Panislamist bir politika güdülüyormuş gibi bir değerlendirme yapıyor.

 

İslami terör diye son derece yanlış bir ifadeyi kullanmaya devam ediyor.

Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır.

Sayın Fransa cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye yönelik sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör kelimelerinin yan yana kullanılmasının ne kadar yanlış olduğunu söylemek isteriz.

Bir konuşmada birden fazla hata yapılmıştır.

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK OLACAK MI?

Yerel seçimler bağlamında söylemiyorum ama Cumhur  ittifakının milletimizin beklentilerine nasıl karşılık verdiğini gördük.

Yerel seçimde böle bir şey olur olmaz şeklinde bir değerlendirmemiz yok.

HOLLANDALI WİLDERS'IN HAZ. MUHAMMED'E HAKARETLERİ

Bu Wilderds denen kişi birinci sınıf bir ırkçıdır. Hz. Muhammed'e haddini aşarak hakaret etmeye çalışan girişimlerde bulunuyor.

Hollanda hükümeti de düşünce özgürlüğü kapsamında yapabileceğimiz bir şey yok diyor.

Bu Wilders denen şahsiyet DEAŞ'ı öven bir kampanya başlatsaydı o zaman hukuk devreye girecekti.

Avrupa'nın DEAŞ'ı bu ırkçılardır. 

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamaAK Parti MYK toplantısı sonrasında parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik "Annelerin acısını istismar ederek terör propaganda yapmasına müsaade edilmeyecektir. O alan bundan sonra böyle bir iş için kullanılmayacaktır. İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu tür eylemlere müsaade edilmeyecektir." dedi
daha fazla video için

CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE MÜDAHALEYE ELEŞTİRİLER

Sayın genel başkanımızın genel başkanlığı döneminde o annelerin kabul edilmesiyle son yaşanan müdahale arasında bir çelişki yok.

Evladını kaybetmiş bir annenin acısı karşısında boynumuz kıldan incedir.

Fakat gelinen noktada zaman içerisinde bizim gözlemlerimize göre 2010 yılında itibaren burası terör örgütlerinin ele geçirdiği bir platform oldu.

Belli kesimlerin burayı kara propaganda merkezi haline getirmesine karşı gereken tedbirlerin alınması gerekiyordu. Zaten görüntülere bakınca bunu görüyorsunuz.

Annelerin acısını istismar ederek terör propaganda yapmasına müsaade edilmeyecektir. O alan bundan sonra böyle bir iş için kullanılmayacaktır.

İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu tür eylemlere müsaade edilmeyecektir.

Bu tür yerlerde eylem yapmak isteyen AK Parti bile olsa müsaade edilmeyecektir.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

5 vatandaşı rehin alan teröristler etkisiz hale getirildi

Peş peşe kritik 'kimyasal' uyarı: İkinci bir duyuruya kadar...

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama

FETÖ’nün mahrem imamı ve üst düzey ablası yakalandı