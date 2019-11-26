AK Parti milletvekilleri, 'Evren' ilçesinin adının değiştirilmesi için kanun teklifi verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti milletvekilleri, 'Evren' ilçesinin adının değiştirilmesi için kanun teklifi verdi
GeriGündem AK Parti milletvekilleri, 'Evren' ilçesinin adının değiştirilmesi için kanun teklifi verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
26.11.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

AK Parti milletvekilleri, 'Evren' ilçesinin adının değiştirilmesi için kanun teklifi verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti milletvekilleri, 'Evren' ilçesinin adının değiştirilmesi için kanun teklifi verdi

AK Parti milletvekilleri, Ankara'nın "Evren" ilçesinin adının, eski ismi olan "Çıkınağıl" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi. Teklife göre, "Evren" ilçesinin adı, eski ismi olan "Çıkınağıl" olarak değiştirilecek. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Darbeci Kenan Evren'in isminin verildiği Ankara'nın bir ilçesi olan 'Evren'in adının, kültürel ve tarihi geçmişiyle, burada yaşayan vatandaşlarımızın talepleriyle de uyumlu olarak 'Çıkınağıl' olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanlığına sunulan teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, düzenlemeyi AA muhabirine değerlendirdi.

Evren ismiyle anılan Çıkınağıl'ın, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğunu belirten Şahin, Çıkınağıl'ın 1963'te Şereflikoçhisar'a bağlı bir belediye olduğunu ve 1982'de "Evren" adını aldığını hatırlattı.

Çıkınağıl'ın, 1990'da çıkarılan 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanunla Ankara'ya bağlı ilçe statüsü kazandığını belirten Şahin, "12 Eylül 1980 darbesi sonrası birçok cadde, mahalle, sokak ve okula darbenin mimarı Kenan Evren'in ismi verildiği gibi Çıkınağıl'ın ismi de aynı şekilde Evren olarak değiştirilmiştir. Her ne kadar uzun süredir resmi olarak Evren ismiyle anılıyor olsa da bu ilçede yaşayan vatandaşlarımız arasında 'Çıkınağıl' ismi halen çok yaygın bir biçimde kullanılıyor." diye konuştu.
Şahin, 12 Eylül darbesi ile millet iradesine ipotek konularak TBMM'nin lağvedildiğini, Anayasanın uygulamadan kaldırıldığını, siyasi partilerin kapatıldığını ve ülkeyi 1983'e kadar Kenan Evren ve cuntacı komutanlardan oluşan bir heyetin yönettiğini anımsattı.

Fatih Şahin, bu dönemde 650 bin kişinin gözaltına alındığını, açılan 210 bin davada 230 bin kişinin yargılandığını, 517 kişiye idam cezası verildiğini, yaşı küçük çocukların mahkeme kararıyla yaşları büyütülerek idam edildiğini, 14 bin kişinin ise vatandaşlıktan çıkarıldığını anlattı.

Darbecilerin ülkeyi demokrasinin, özgürlüklerin ve insan haklarının daimi olarak ihlal edildiği bir zemine sürüklediğine dikkati çeken Şahin, "Hemen her evde acılı bir hikaye bırakan ve toplumsal hafızamızı derinden etkileyen 1980 darbesini ömrü boyunca savunan darbe lideri Kenan Evren, 32 yıl sonra yargılandığı mahkemede dahi hiç pişman olmadığı gibi adeta bir kez daha millet iradesine meydan okuyarak bugün olsa yine darbe yapacağını ifade etmişti. 12 Eylül 1980 darbesi milletimizde ve devletimizde şüphesiz çok derin yaralar bıraktı. Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala derin bir teessürle hatırladığımız 12 Eylül darbesi, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacak. Kara bir lekenin mimarı olan şahsın isminin hala başkentimizin bir ilçesinde kullanılıyor olması Türkiye demokrasisinin sırtında bir kamburdur." ifadelerini kullandı.

TBMM'nin, darbelerle yüzleşen, darbeleri sorgulayan, darbelerle artık hesaplaşan bir Meclis olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:
"Bugün, darbeler tarihinin kapandığı, milletimizin darbelere ve darbecilere karşı canı pahasına net bir tavır koyduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde yüce Meclisimiz de milletimizin kendisine çizdiği istikamet doğrultusunda adımlar atmalıdır. Bu nedenlerden ötürü, verdiğimiz kanun teklifiyle, darbeci Kenan Evren'in isminin verildiği Ankara ilinin bir ilçesi olan 'Evren'in adının kültürel ve tarihi geçmişiyle, burada yaşayan vatandaşlarımızın talepleriyle de uyumlu olarak 'Çıkınağıl' olarak değiştirilmesini istiyoruz." dedi.

Ankaranın o ilçesinin adı değişecek İşte başkanın önerisi...
Ankara'nın o ilçesinin adı değişecek! İşte başkanın önerisi...
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle