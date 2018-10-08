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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

AK Parti-MHP ittifakı için sıcak gelişme

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AK Parti-MHP ittifakı için sıcak gelişme

Yerel seçimler konusunda AK Parti - MHP yetkilileri arasında ikinci görüşme yapıldı. TBMM'deki görüşmeye AK Parti'den Numan Kurtulmuş'la Mehmet Özhaseki MHP'den Semih Yalçın ve Sadir Durmaz katıldı. İki partinin yöneticileri görüşme sonrası açıklama yaptı.

Yerel seçimde ittifakı görüşmek üzere AK Parti ve MHP heyetleri bugün bir araya geldi. Görüşmede AK Parti’den, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhazeki, MHP’den ise Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yer aldı.  Saat 13.00'de başlayan görüşme sonrası iki parti yöneticileri açıklama yaptı.

 Numan Kurtulmuş, "Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamında, toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi şeklinde prensip kararına vardık. İnşallah milletin hayrına olacak bir sonuç çıkacaktır. Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Şimdi burada böyle yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Bunları da her iki parti heyetleri olarak görüşerek, bazı konularda teknik çalışmalarımızı sürdürerek tekrar bir araya geleceğiz. Nihayetinde bizlerde oluşan ortak kanaati, her iki parti heyeti de kendi genel başkanlarına arz ederek, burada sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz" diye konuştu.

MHP'li Semih Yalçın ise şunları söyledi: "Çok faydalı görüşme gerçekleştirdik. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek, tespit ettiğimiz çalışma başlıkları üzerinden faaliyetlerini sürdürerek saygı değer genel başkanlara görüşmelerin sonucunu iletecekler. Bunların sonucuna göre de yerel seçimlerde her iki partinin nasıl tavır alacakları o andan itibaren ortaya çıkmış olacak."

 

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