AK Parti-MHP ittifakı için sıcak gelişme
Yerel seçimler konusunda AK Parti - MHP yetkilileri arasında ikinci görüşme yapıldı. TBMM'deki görüşmeye AK Parti'den Numan Kurtulmuş'la Mehmet Özhaseki MHP'den Semih Yalçın ve Sadir Durmaz katıldı. İki partinin yöneticileri görüşme sonrası açıklama yaptı.
Yerel seçimde ittifakı görüşmek üzere AK Parti ve MHP heyetleri bugün bir araya geldi. Görüşmede AK Parti’den, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhazeki, MHP’den ise Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yer aldı. Saat 13.00'de başlayan görüşme sonrası iki parti yöneticileri açıklama yaptı.
Numan Kurtulmuş, "Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamında, toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi şeklinde prensip kararına vardık. İnşallah milletin hayrına olacak bir sonuç çıkacaktır. Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Şimdi burada böyle yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Bunları da her iki parti heyetleri olarak görüşerek, bazı konularda teknik çalışmalarımızı sürdürerek tekrar bir araya geleceğiz. Nihayetinde bizlerde oluşan ortak kanaati, her iki parti heyeti de kendi genel başkanlarına arz ederek, burada sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz" diye konuştu.
MHP'li Semih Yalçın ise şunları söyledi: "Çok faydalı görüşme gerçekleştirdik. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek, tespit ettiğimiz çalışma başlıkları üzerinden faaliyetlerini sürdürerek saygı değer genel başkanlara görüşmelerin sonucunu iletecekler. Bunların sonucuna göre de yerel seçimlerde her iki partinin nasıl tavır alacakları o andan itibaren ortaya çıkmış olacak."
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