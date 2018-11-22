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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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22.11.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

AK Parti MHP işbirliğinde flaş gelişme! Kulislere göre…

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AK Parti MHP işbirliğinde flaş gelişme! Kulislere göre…

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası kulislerde konuşulan ittifak senaryolarını paylaştı. İşte Dicle Canova'nın kulis bilgileri...

Üç büyükşehirde mutabakat olduğu kulislerde konuşuluyor. İstanbul'dan Binali Yıldırım, Ankara'dan Mehmet Özhaseki, İzmir'den Nihat Zeybekci'nin aday gösterileceği yönünde beklenti büyük. MHP bu üç büyükşehirde aday çıkarmayarak AK Parti'ye destek verecek deniyor.

Bunun dışındaki iller için net bir sayı konuşulmadığı ama üzerinde çalışılacak iller arasında MHP'nin hassasiyet gösterdiği Manisa, Mersin, Osmaniye'nin olduğu ayrıca Balıkesir için de işbirliği aranacağı kulislerde konuşuluyor. Bu illerde anketlere bakılacak. Buralardaki sonuçlara göre hangi partinin aday göstereceği netleşecek.

Adana da önemli... MHP bir önceki yerel seçimde aldığı belediye başkanlığını korumak istiyor. Ancak AK Parti için de kritik bir il. Genel seçimde yüksek bir oy oranı alınmıştı. MHP Hüseyin Sözlü'yü aday göstereceğini çok önce ilan etti. Adana konusunda nasıl bir karar çıkacak henüz belli değil.

Bazı ilçelerde de işbirliği olacak. Mesela Ankara'da Etimesgut ve Polatlı'yı MHP'ye bırakılabilir deniyor. Bir de Alanya'da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor.

Tüm bunlar iki partinin genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki'nin yapacağı çalışmalarda netleşecek. Sadur Durmaz'ın MHP'nin kampı nedeni ile Antalya'ya gitmesinden dolayı görüşmenin hafta başında gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
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