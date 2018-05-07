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    AK Parti manifestosuna eleştiri

    ANKARA
    07.05.2018 - 23:00 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim manifestosunu, “yüzyılın komedisi” sözleriyle eleştirdi.

    Tezcan, partisinin MYK toplantısı sonrasında şunları söyledi: “Türkiye’de barajı kaldırmak, adil seçim, temsilde adaleti, demokrasi ekseninde bir büyük buluşmayı sağlamak için milleti temsil eden bütünleştirici millet ittifakının imzasını attık. Hayırlı ve güzel işler olurken tek adam rejimi kendi iktidarını sürdürme telaş ve kaygısına düştü. İktidardan gitmemek için askeri vesayeti çare olarak görüp, başvurdular. Saray sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, sarayın talimatı ile adaylıkta adı geçen önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü telkin ziyaretinde bulundu. Ziyaret telkin edilmiş ve telkin eden Erdoğan’dan halen bir açıklama gelmemiştir.

    YÜZYILIN KOMEDİSİ

    Tek adam koalisyonunun sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Erdoğan, manifestosunu açıklamış. Yüzyılın komedisi. Manifestosunda adalet ve özgürlük vaat ediyor, dar gelirliler rahatlayacak diyor. Bunları sıralamaya gerek yok, çünkü 16 yılda neyi yok etmişse onu vaat ediyor. Yok edenden çözüm çıkmaz. Yok edenin vaadine kanılmaz. Onların bu millete verecekleri sadece askeri vesayet, zulüm, zorbalık ve acıdır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , bülent tezcan , gündem
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