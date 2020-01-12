AK Parti kurmayları: Önce obamızı temizleyelim

İLÇE kongreleri yeni başlayan AK Parti’de Teşkilat Başkanlığı’nın çalışmalarının yanı sıra, illerde ve Ankara’da seri toplantılar yapılıyor. İl başkanları anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde duruyor. Partideki değişim çalışmaları, ilçe başkanlarından başlayarak, Ankara’daki parti yönetimine kadar uzanan ‘ara kadro’ yenilenmesi olarak tanımlanıyor. Yapılan toplantılarda, ‘abilik yapacak kadrolara’ ihtiyaç olduğu ifade edildi. Partiye yük olan, iş yapmayan, risk almayan yöneticilerin değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Ara kadrolarda yavaşlama, tıkanma ve özgüven kaybı yaşandığına ilişkin saptamalar yapıldı.

YAŞLANAN GENÇLİK

AK Parti’de ilçe kongreleriyle eş zamanlı olarak, gençlik kolları ve kadın kolları kongre süreçleri de yürütülüyor. Erdoğan’ın, özellikle kadın ve gençlik kollarına özel önem verdiği ve takip ettiği belirtiliyor. AK Parti tüzüğüne göre 30 yaşını aşanlar gençlik kollarında görev alamıyor. Bu kapsamda, 50 civarındaki il gençlik kolu başkanının ‘yaş haddinden’ değişeceği ifade edildi. Parti kurmayları, değişim sürecini şöyle anlattı: “Yeni dönemde önce kendi obamızı temizlemeliyiz. AK Parti teşkilatlarının artık tüm yükü Cumhurbaşkanına yüklemesi alışkanlığından vazgeçmesi lazım. İran, Suriye, Irak, Libya gibi büyük krizler varken, Cumhurbaşkanı teşkilat sorunlarıyla uğraşmamalı. Son yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı mahalle toplantılarına bile katıldı. Artık bu yük hepimiz tarafından paylaşılmalı. Çünkü sistem farklılaştı. Kongre sürecindeki değişikliklerde bunlar dikkate alınacak.”