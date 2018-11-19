AK Parti kulislerinden son dakika! İşte 3 büyükşehirde temayülden çıkan isimler
AK Parti'de tüm Türkiye'de aynı anda başlatılan temayül yoklaması dün akşam tamamlandı. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda temayül sonuçları ele alınacak. İlk gelen kulis bilgilerine göre İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı açık ara önde...
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın edindiği bilgilere göre; Binali Yıldırım adı İstanbul adaylığı için neredeyse kesinleşti. Canova son kulis bilgilerini şu sözlerle aktardı:
"Binali Yıldırım'ın temayül yoklamasında tüm rakiplerini arkasında bıraktığı söyleniyor, teşkilatlarda da Binali Yıldırım destekleniyor. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında temayül sonuçları değerlendirilecek. Ankara'da ise Mehmet Özhaseki'nin adaylığı yüzde 90 oranında gerçekleşti deniyor ama temayülde başka isimler de öne çıktı. O isimler; Mustafa Tuna, Fatih Şahin, Emrullah İşler ve Süleyman Soylu.
Süleyman Soylu hakkında Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Temayülde üç büyükşehir için de Soylu'nun adı çıktı.
İzmir'de ise Mahmut Özgener adı geçmişti fakat Özgener siyasete girmek istemediğini açıklamıştı. İzmir'de yapılan temayül yoklamasında da bazı isimler çıktı, bu isimlerden biri de Hamza Dağ ama henüz bu konuda net bir karar yok."
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