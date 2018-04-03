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    AK Parti 'kefenli' adayı atıyor

    Burhan CEYHAN (DHA)
    03.04.2018 - 14:58 | Son Güncelleme:

    AK Parti Aydın İl Kongresi öncesi, 22 Mart'ta düzenlediği toplantıda kefen giyerek il başkanlığına aday olduğunu açıklayan işadamı Aydın Arabacı, partiden ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

    AK Parti Aydın İl Kongresi'ne haftalar kala il başkanlığına adaylığını, düzenlediği basın toplantısında kefen giyerek açıklayan ve ülke gündemine oturan Aydın Arabacı'nın ihracı istendi. AK Parti il yönetimi, Aydın Arabacı'yı ihraç istemiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Arabacı, partinin hiçbir organına aday olamayacağı gibi, parti ile ilgili hiçbir hakkını da kullanamayacak. İl Disiplin Kurulu'nun gelecek günlerde toplanarak Arabacı ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

    Arabacı'nın disipline sevk edildiğini doğrulayan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, "Partimizin kurumsal kimliğine zarar verdiğini düşünüyoruz. Yetkililerimizle görüşerek böyle bir karar aldık. Gereğini yapacağız. Tedbir talebiyle disipline sevk ettiğimiz için hiçbir yetki kullanamaz" dedi.

     

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