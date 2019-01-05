AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç oldu. Bu gelişmenin ardından Ayda Maç'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç kimdir? İşte, Ayda Maç hakkında merak edilenler...
2 Ağustos 1969 tarihinde Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Karşıyaka'da tamamlayan Ayda Maç, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü kazanarak 1991 yılında mezun oldu.
Çalışma hayatına 1992'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başladı. 1995 yılında Emlak Bankası'nda çalışmaya devam etti.
2003 yılında başladığı İzmir Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nde çeşitli görevler aldı. Daha sonra Buca Belediyesi'nde danışman olarak çalıştı. Şu anda serbest Şehir Plancısı olarak çalışmaktadır.
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