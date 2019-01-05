AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Burcu Dereci kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Burcu Dereci oldu. Bu gelişmenin ardından Burcu Dereci'nin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Burcu Dereci kimdir? İşte, Burcu Dereci hakkında merak edilenler...
Burcu Dereci 5 Kasım 1981 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Finlandiya'da Helsinki Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2005 yılında kendi güzellik merkezlerini kurarak başlayan Dereci, halen bu sektörde hizmet vermektedir. Dereci, evli ve 2 çocuk annesidir.
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