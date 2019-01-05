AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan oldu. Bu gelişmenin ardından Bilal Doğan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan kimdir? İşte, Bilal Doğan hakkında merak edilenler...
1958 yılında Adıyaman'da doğdu. İlkokulu Adana'da, ortaokulu Malatya'da, lise öğrenimini ise Ankara Maliye Bakanlığı Maliye Meslek Okulu'nda tamamladı. Ege Üniversitesi Maliye Muhasebe Yüksek Okulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü doktora eğitimine devam ediyor.
1999-2000 yılları arasında Anavatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, 2000-2001 yılları arasında Anavatan Partisi MKYK üyeliği yaptı. 2004 yılında AK Parti Konak Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 2007 yılında AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya İl Başkan Yardımcısı görevini yaptı. Son yerel seçimlerde Konak Belediye Meclis Üyesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2014 Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili oldu. 18 yıl Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettişi olarak görev yaptı.
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Belgesi ile Bağımsız Vergi Denetçisi belgesi sahibidir. Odak Döviz ve Kıymetli Madenler Anonim Şirketi ortağı ve genel müdürüdür. İstanbul Altın rafinerisi kurucu ortağıdır. Evli olan Bilal Doğan 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
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