AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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05.01.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan kimdir?

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AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan oldu. Bu gelişmenin ardından Bilal Doğan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan kimdir? İşte, Bilal Doğan hakkında merak edilenler...

1958 yılında Adıyaman'da doğdu. İlkokulu Adana'da, ortaokulu Malatya'da, lise öğrenimini ise Ankara Maliye Bakanlığı Maliye Meslek Okulu'nda tamamladı. Ege Üniversitesi Maliye Muhasebe Yüksek Okulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü doktora eğitimine devam ediyor.

1999-2000 yılları arasında Anavatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, 2000-2001 yılları arasında Anavatan Partisi MKYK üyeliği yaptı. 2004 yılında AK Parti Konak Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 2007 yılında AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya İl Başkan Yardımcısı görevini yaptı. Son yerel seçimlerde Konak Belediye Meclis Üyesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2014 Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili oldu. 18 yıl Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettişi olarak görev yaptı.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Belgesi ile Bağımsız Vergi Denetçisi belgesi sahibidir. Odak Döviz ve Kıymetli Madenler Anonim Şirketi ortağı ve genel müdürüdür. İstanbul Altın rafinerisi kurucu ortağıdır. Evli olan Bilal Doğan 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

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