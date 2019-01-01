AK Parti Kalecik Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kimdir?
Avukat Duhan Kalkan, 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Kalecik Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen isim oldu. Bu gelişmenin ardından Duhan Kalkan'ın özgeçmişi merak ve araştırma konusu oldu. Peki, AK Parti Kalecik Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kimdir? İşte, Duhan Kalkan hakkında merak edilenler...
2008 yılında devlet memuru olan Duhan Kalkan, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve son olarak da 2015-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı’nda kariyer uzmanı olarak görev yapmıştır. 2018 yılında devlet memurluğundan kendi isteğiyle ayrılarak Ankara barosu bünyesinde serbest avukatlığa adım atmışt
Çift lisans mezunudur. 2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden, 2017 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2015 yılında Gazi Üniversitesinde Enerji üzerine doktora çalışmasını tamamlayarak, doktora derecesini almıştır.
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