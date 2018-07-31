AK Parti kadın kolları kongreye gidiyor
AK Parti’de Kadın Kolları, 81 ilde yaptığı kongrelerle yereldeki yönetimini baştan aşağı yenilerken şimdi de 5’inci Olağan Kongre’ye hazırlanıyor.
Cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongrede partiyi yerel seçimlere taşıyacak kadro için seçim yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı kongrenin sloganı ‘Güçlü kadın güçlü Türkiye’ olacak. Kongrede, oluşturulan internet sitesi üzerinden yönetimde yer almak isteyen ve mülakatlar sonucunda isimleri belirlenen kadınların görev alması bekleniyor.
24 Haziran seçim sonuçlarını çat kapı ev ziyaretleri ve saha analizleriyle araştıran AK Parti Kadın Kolları, hazırladıkları raporu Erdoğan’a sunacak. Raporda “16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinde kadınların oylarına etki eden faktörler, hangi yaş grubunun AK Parti’yi daha çok tercih ettiği, 2019’da yapılacak yerel seçimlerde beklentiler, AK Parti’nin 2023 yılına kadar başarması gereken hedefler, 24 Haziran’da eksik kalan tarafların ne olduğu, AK Parti’nin 24 Haziran’da neden oy kaybettiği” gibi soruların yanıtları yer alıyor.
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