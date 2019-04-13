AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül İzmir AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, seçimin ardından gittiği Ankara'da görüşme ve değerlendirmeler sonucunda bir karar aldıklarını, bu kararı paylaşmak için açıklama yaptığını belirtti.
Kurulduğu günden bu yana teşkilatın her kademesinde görev aldığını 14 aydır da partisinin İzmir il başkanı görevinde bulunduğunu dile getiren Şengül, hiçbir kişisel hırs ve beklenti olmadan başarı için mücadele ettiğini vurguladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin nasıl bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Şengül, "Daha önce 7 olan belediye sayımız 4'e düştü. Bu son seçimde yüzde 36'yla aldığımız belediyemizi yüzde 46'ya çıkmamıza rağmen kaybettik. Sistem öyle bir hale geldi ki yüzde 50'yi geçmemiz gerekiyor. O yüzden de eski neticeyi sağlayamadık. İlişkilerimizi yürütürken samimiyetle, herkesin dertleriyle dertlenirken yardımcı olmaya ulaşmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.
Şengül, artık aktif siyaset içinde yer almak istemediğini vurgulayarak, "Dinleneceğiz. Özel iş hayatıma döneceğim. Aktif siyaset istemiyorum. Teklif edilse de affımı isteyeceğim. Genel merkeze ya da başkanımıza kırgınlığımdan değil, onlarla siyaset yapmaktan onur ve gurur duydum." ifadelerini kullandı.
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