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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)
03.11.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçede üye çalışması başlattı

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçede üye çalışması başlattı

AK Parti'nin tek başına iktidara gelişinin 17. yıl dönümü nedeniyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 6 bin teşkilat mensubuyla 39 ilçede üye çalışması başlattı.

Bağcılar İlçe Başkanlığını ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: 

"Bugün 3 kasım 2002. AK Partimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kuruluşunun ardından tek başına iktidara gelişinin yıl dönümü. 17. yıl dönümümüz kutlu olsun. Hayırlı olsun. Uzun yıllar ülkemize hizmet etmeyi mevlam bize nasip etsin. 17 yılda parti olarak çok güzel işler başardık. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın yola çıkarken 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sloganıyla bu 17 yılı değerlendirdiğimizde gerçekten artık hiçbir şey eskisi gibi değil. 17 Yıl önceki Türkiye ile günümüz Türkiye'si arasında dağlar kadar fark var. Artık siyasi vesayet dönemi kalktı. Özgürlüklerin kısıtlandığı bir Türkiye değil hukukun üstünlüğü, demokrasinin, özgürlüklerin yaşandığı, istenilen okula gidilebilen bir Türkiye konuşuyoruz.”

Şenocak, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın 'AK Parti'yi millet kurmuştur' söylemiyle biz milletimize tekrar gidelim, kurduğunuz partiniz ve teşkilatları olarak sizlere geldik, kapınızı çaldık, diyelim. İstanbul'da çok güçlü bir üye profilimiz var.  2.5 milyona yakın üyemiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte teşkilat çalışanlarımızla daha iyi bir ivme kazandıracağız. Ve burada gönlünü AK Partiye vermiş vatandaşlarımıza bir aidiyet duygusunu geliştirmek gibi bir çalışmamız var. Bugün hep beraber sahada oluyoruz. Bu sadece bağcılarda yaptığımız bir çalışma değil. Şu an da yaklaşık 6 bin teşkilat mensubuyla sahada bu çalışmamıza devam ediyoruz. 39 ilçemizde bu çalışmayı yapıyoruz.  İnşallah bugün çok daha fazla yeni AK Partili neferler, üyemiz partimize katılacak. Önümüzdeki süreçte AK Parti ailesi, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde yola devam edecek."

Açıklamanın ardından Şenocak ve teşkilat üyeleri Bağcılar Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafları ziyaret etti. Ahmet ve Meryem Çakmakçı'nın evini ziyaret eden Şenocak, AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlattı. Şenocak, Meryem Çakmakçı'nın üye kaydını yaptı.

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