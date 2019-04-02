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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

AK Parti İstanbul İl Başkanı’ndan son dakika açıklaması: Sonucu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oy ile karşı karşıyayız

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan son dakika açıklaması geldi. Şenocak açıklamasında "İtirazlarımızı 39 ilçe seçim kurulana bugün saat 15.00 itibariyla teslim ettik. Mevzuata aykırı hileler ve usulsüzlükler tespit ettik. Binali Yıldırım'ın oyu 153 tutanağa 127 diye işlenmiş. Seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız." dedi.

Bayram Şenocak'ın açıklamalarından satır başları:

Daha ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Sandık sonuç tutanağında Binali Yıldırım Bey’in almış olduğu oy 127 olarak işlenmiş aynı şekilde cetvele de 127 olarak işlenmiş.

Burada bir farklılık var ilçe seçim kurulunda bu verileri giren görevliler bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. Yani şu anda bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2675 oydan bahsediyorum. Şu anda bunlar YSK’da sıfır olarak görülüyor. Bu işi hangi memurlar neye göre yapıyorlarsa hukuki noktada ne yapılması gerekiyorsa yakın olarak takip edeceğiz ve uygulayacağız. İlçe seçim kurulunu bu süreci yönetme noktasında daha gayretli olmaya davet etmiş olayım.

"SONUCU ETKİLEYECEK 319 BİN 570 GEÇERSİZ OY"

Seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Seçim kanununun değişmesiyle; ilk defa muhtarlık pusulaları dahil, tüm oy pusulalarının tek zarf içinde konması uygulanmıştır.

Bu durumda zarfın içerisindeki bir pusulanın veya fazlalığı buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oy geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız.

Normalinde biliyorsunuz bir önceki seçimlerde, bu şekilde kullanılan oylar geçersiz sayılabilirdi. Ancak değişiklikten sonra bunların bir geçersizliği yoktu. Ama biz buna istinaden binlerce tespit etmiş durumdayız.

Büyükşehir Belediyesi oylarımızda sadece bir sandıkta 25 bin oy geçersiz olarak kaydedilmiştir. İstanbul'daki sandıklarda geçersiz oyların, diğer oy pusulalarıdan farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur.

CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı geçersiz oyların açılarak yeniden sayılması dolayısıyla rahatsızlığını açıkça ifade etmiştir. Oysa demokrasilerde aslolan; şeffaflık ve vatandaşımızın bir oy dahi olsa hakkının korunmamasıdır. Bundan çekinmemesi gerekirken bu tepkiyi vermesi oldukça manidar bir durumdur.

Geçersiz oyların seçim sonucunda direkt tesiri vatandaşın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir. Meclis üyeliğinde açık fark olmasına rağmen büyükşehir sonuçlarını elimizdeki verilerle karşılaştırdığımızda şaibe oluşmaktadır."

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