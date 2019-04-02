AK Parti İstanbul İl Başkanı’ndan son dakika açıklaması: Sonucu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oy ile karşı karşıyayız

Bayram Şenocak'ın açıklamalarından satır başları:



Daha ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Sandık sonuç tutanağında Binali Yıldırım Bey’in almış olduğu oy 127 olarak işlenmiş aynı şekilde cetvele de 127 olarak işlenmiş.

Burada bir farklılık var ilçe seçim kurulunda bu verileri giren görevliler bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. Yani şu anda bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2675 oydan bahsediyorum. Şu anda bunlar YSK’da sıfır olarak görülüyor. Bu işi hangi memurlar neye göre yapıyorlarsa hukuki noktada ne yapılması gerekiyorsa yakın olarak takip edeceğiz ve uygulayacağız. İlçe seçim kurulunu bu süreci yönetme noktasında daha gayretli olmaya davet etmiş olayım.



"SONUCU ETKİLEYECEK 319 BİN 570 GEÇERSİZ OY"

Seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Seçim kanununun değişmesiyle; ilk defa muhtarlık pusulaları dahil, tüm oy pusulalarının tek zarf içinde konması uygulanmıştır.

Bu durumda zarfın içerisindeki bir pusulanın veya fazlalığı buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oy geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız.

Normalinde biliyorsunuz bir önceki seçimlerde, bu şekilde kullanılan oylar geçersiz sayılabilirdi. Ancak değişiklikten sonra bunların bir geçersizliği yoktu. Ama biz buna istinaden binlerce tespit etmiş durumdayız.

Büyükşehir Belediyesi oylarımızda sadece bir sandıkta 25 bin oy geçersiz olarak kaydedilmiştir. İstanbul'daki sandıklarda geçersiz oyların, diğer oy pusulalarıdan farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur.

CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı geçersiz oyların açılarak yeniden sayılması dolayısıyla rahatsızlığını açıkça ifade etmiştir. Oysa demokrasilerde aslolan; şeffaflık ve vatandaşımızın bir oy dahi olsa hakkının korunmamasıdır. Bundan çekinmemesi gerekirken bu tepkiyi vermesi oldukça manidar bir durumdur.

Geçersiz oyların seçim sonucunda direkt tesiri vatandaşın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir. Meclis üyeliğinde açık fark olmasına rağmen büyükşehir sonuçlarını elimizdeki verilerle karşılaştırdığımızda şaibe oluşmaktadır."