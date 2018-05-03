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    AK Parti İstanbul İl Başkanı: İstanbul hedefimiz yüzde 60+1

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    03.05.2018 - 12:47 | Son Güncelleme:

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim manifestosunu açıklayacağı İl Kongresiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  “Tarihe not düşülecek bir kongre olacak“ diyen Bayram Şenocak, İstanbul için hedeflerinin yüzde 60 + 1 olduğunu söyledi.

    AK Parti İl Başkanlığında basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen İl Başkanı Bayram Şenocak, sloganlarının “Az laf çok iş” olduğunu belirterek oy hedeflerini de açıkladı. Bayram Şenocak toplantıda özetle şunları söyledi: “Gücümüze güç katarak, önümüzdeki döneme daha dinamik, belki biraz daha gençleşmiş bir teşkilatla devam edeceğiz. Seri toplantılar yapacağız, seri kararlar alacağız. Bizim her seçimdeki hedefimiz hep galibiyet, hep galibiyet. Çok iddialıyız. İstanbul’la alakalı bir hedefimiz var: 60+ 1. Gerçekten çok çalışacağız. Haziran seçimindeki hedefimizi yakalayacağız. Saha da buna müsait. Biz çok çalışıyoruz. Allah, çok çalışana verir. Bizim insanlara temas etme noktasında, hiçbir eksiğimiz yok. Bu teşkilatımızın her bir üyesi sürekli sahada. Seçime kadar gece gündüz çalışacağız. 20 saat esaslı çalışmayı söyledik teşkilatımıza. Bizim kaybedecek zamanımız yok.”

    Etiketler: istanbul il başkanı , oy hedefi , anket , Seçim sonucu , gündem
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