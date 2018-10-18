AK Parti ile CHP’nin sayı tartışması: 4 mü büyük, 1 mi: 1

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti ile CHP’nin sayı tartışması: 4 mü büyük, 1 mi: 1
GeriGündem AK Parti ile CHP’nin sayı tartışması: 4 mü büyük, 1 mi: 1
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Turan YILMAZ - ANKARA
18.10.2018 - 22:18, Son Güncelleme:

AK Parti ile CHP’nin sayı tartışması: 4 mü büyük, 1 mi: 1

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
AK Parti ile CHP’nin sayı tartışması: 4 mü büyük, 1 mi: 1

Meclis'in dün sabah saatlerine kadar süren uzun mesaisi, son seçimlerde oluşan yeni sandalye aritmetiğini içeren ilginç tartışmalara sahne oldu.

AK Parti oylarıyla reddedilen MHP’nin fındık önergesine CHP, İYİ Parti ve HDP de destek verdi. Ancak önerge, 135’e karşı 155 oyla reddedildi. AK Parti’nin, oy hakkı bulunmayan Meclis Başkanı düşüldüğünde 289 olan sayısına karşılık, SP, TİP ve DP’nin beş vekili de eklendiğinde muhalefetin toplam 304’ü bulan vekil sayısına karşın ortaya çıkan bu sonuç tartışmaya yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Dört siyasi parti bir araya gelerek fındık üreticisinin haklarını ve hukukunu savunmak için bir önergenin arkasında dimdik durmuşlardır. Ancak buradaki sayım artık Meclis iradesini vahim bir şekilde yansıtamamaktadır. İktidar partisi ‘Biz daha fazlayız’ diyorsa tek tek isim okuyalım, muhalefet burada iktidardan daha fazla. Soruyorum; 4 mü büyük, 1 mi” dedi. AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ise “1 büyük, 1” diye yanıt verdi.

ALLAH’IN İŞİNE KARIŞMASINLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise bu konuda haftaya kendi önerilerini getireceklerini belirtirken, “Milletimizin kaderini kendi kaderimiz olarak gördük. Bugüne kadar, fındık üretiminden ihracatına kadar rekoltenin miktarının nereden nereye geldiği milletimizin, özellikle de fındık üreticilerimizin takdirindedir” dedi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise “Fındıkla ilgili önümüzdeki hafta araştırma önergesi getireceğini söylüyor, biz de destekleyeceğiz. Ama bir cümle sarf ediyor, rekoltenin iktidarları döneminde çok çok arttığını söylüyor, rekoltenin artışı da olmayışı da Allah’ın takdiridir, Allah’ın işine bari karışmasınlar” tepkisini gösterdi. Enginyurt’un bu sözleri MHP’lilerin yanı sıra CHP ve İYİ Partililerden de alkış alırken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da “Rekoltede milletin kaderi ile kendi kaderini birleştirirsen, olur mu öyle bir şey canım?” dedi.

Türkkan’ın, “Türk milletinin kaderi ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kaderi aynı değildir. Türk milleti beş bin yıllık kadim bir millettir. Türk devleti ilelebet, ebet müddet yaşayacaktır. Kendinizi Türk milletiyle aynı safta tutmayın. Siz fanisiniz, gideceksiniz, Türk milleti yaşayacak” sözlerine ise AK Partili Recep Özel, “Sen de fanisin, sen daha çok fanisin” diye karşılık verdi.

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hayvan hakları talimatı: Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın

Kare kare rüşvet

Sağlık Bakanlığı’ndan bitkisel ilaç hamlesi

Ara Güler usta unutulmayacaksın: Objektifiyle tarihi zapt etti