AK Parti ile CHP’nin sayı tartışması: 4 mü büyük, 1 mi: 1

AK Parti oylarıyla reddedilen MHP’nin fındık önergesine CHP, İYİ Parti ve HDP de destek verdi. Ancak önerge, 135’e karşı 155 oyla reddedildi. AK Parti’nin, oy hakkı bulunmayan Meclis Başkanı düşüldüğünde 289 olan sayısına karşılık, SP, TİP ve DP’nin beş vekili de eklendiğinde muhalefetin toplam 304’ü bulan vekil sayısına karşın ortaya çıkan bu sonuç tartışmaya yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Dört siyasi parti bir araya gelerek fındık üreticisinin haklarını ve hukukunu savunmak için bir önergenin arkasında dimdik durmuşlardır. Ancak buradaki sayım artık Meclis iradesini vahim bir şekilde yansıtamamaktadır. İktidar partisi ‘Biz daha fazlayız’ diyorsa tek tek isim okuyalım, muhalefet burada iktidardan daha fazla. Soruyorum; 4 mü büyük, 1 mi” dedi. AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ise “1 büyük, 1” diye yanıt verdi.

ALLAH’IN İŞİNE KARIŞMASINLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise bu konuda haftaya kendi önerilerini getireceklerini belirtirken, “Milletimizin kaderini kendi kaderimiz olarak gördük. Bugüne kadar, fındık üretiminden ihracatına kadar rekoltenin miktarının nereden nereye geldiği milletimizin, özellikle de fındık üreticilerimizin takdirindedir” dedi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise “Fındıkla ilgili önümüzdeki hafta araştırma önergesi getireceğini söylüyor, biz de destekleyeceğiz. Ama bir cümle sarf ediyor, rekoltenin iktidarları döneminde çok çok arttığını söylüyor, rekoltenin artışı da olmayışı da Allah’ın takdiridir, Allah’ın işine bari karışmasınlar” tepkisini gösterdi. Enginyurt’un bu sözleri MHP’lilerin yanı sıra CHP ve İYİ Partililerden de alkış alırken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da “Rekoltede milletin kaderi ile kendi kaderini birleştirirsen, olur mu öyle bir şey canım?” dedi.

Türkkan’ın, “Türk milletinin kaderi ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kaderi aynı değildir. Türk milleti beş bin yıllık kadim bir millettir. Türk devleti ilelebet, ebet müddet yaşayacaktır. Kendinizi Türk milletiyle aynı safta tutmayın. Siz fanisiniz, gideceksiniz, Türk milleti yaşayacak” sözlerine ise AK Partili Recep Özel, “Sen de fanisin, sen daha çok fanisin” diye karşılık verdi.