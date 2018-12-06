AK Parti ile BBP arasında son dakika görüşmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Büyük Birlik Partisi yöneticileri ile AK Parti genel merkezinde biraraya geldi.
BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile yapılan görüşme ile ilgili, “Sayın Özhaseki ile çok olumlu bir görüşme yaptık. Detayı ileride çalışılacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Genel başkanımızın son noktayı koyacağı bir şey ile de yolumuza devam edeceğiz “ dedi
DEVAMI GELİYOR...
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