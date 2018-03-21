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    AK Parti Grup Başkanvekili'nden AK Partili vekile tepki

    Hürriyet Haber
    21.03.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın ortaya attığı "Gaziantep'te FETÖ borsası kuruldu" iddialarına partinin Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan sert tepki geldi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Gündemde AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın ortaya attığı “Gaziantep’te FETÖ borsası kuruldu” iddiaları vardı.

    Tayyar’ın iddialarına sert tepki gösteren Elitaş, “Şamil Tayyar orada bir ifade kullanıyor. ‘Ben milletvekiliyim aslında benim söylediklerim suç duyurusu niteliğindedir diyor.’ Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa, insanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır. Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur” dedi.

    KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİNE DE DEĞİNDİ

    Elitaş, programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Elitaş’a sorsunlar. Dönüp bir de Kayseri’ye bakmak lazım” sözlerine de şöyle yanıt verdi. “Sayın Kılıçdaroğlu eğer beni bu borsanın içinde biri olarak gösteriyorsa, onunla ilgili mahkemede hesaplaşmamız gerekir.” 

     

     

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    Etiketler: Mustafa Elitaş , fetö borsası , şamil tayyar , gündem
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