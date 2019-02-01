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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.02.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklmalar

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklmalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Şimdi önümüzde bir sandık daha var. Hem oynanan oyunların farkında olduğumuzu ortaya koymak hem Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yoluna devam etmesini temin etmek için milletimiz bu seçimde hangi istikamette yürüyüşünü sürdüreceğinin işaretini de verecek. Onun için bu seçim çok önemli." dedi.

Kurtulmuş, Beykoz'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin en önemli güçlerinden birinin demokrasi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, milletin her zaman iradesine ve sandığa sahip çıktığını anlattı.

Kurtulmuş, şunları söyledi: 

"Sandıktan da hep milletin seçtiği istikamette yürüyen insanlar çıkmıştır. Aynen geçmiş dönemde rahmetli Menderes'in çıktığı gibi, rahmetli Özal'ın çıktığı gibi, rahmetli Erbakan'ın çıktığı gibi hep sandıklardan da AK Parti kurulduğu günden Recep Tayyip Erdoğan çıkmıştır. Çünkü bizim halktan başka gücümüz yoktur, sandıktan başka kendimizi emanet edebileceğimiz bir alan yoktur. Arkamızda şu ya da bu ülke, şu ya da bu çevre yoktur.

Kul planında milletten başka gücü tanımayız, gerçek anlamda da Allah'tan başka hiçbir güce eğilmeyiz. Bu demokrasi yolculuğunda çok mesafeler alındı. Darbeleri geride bıraktık, insanların oylarıyla seçilmiş olan iktidarların hangi kumpaslarla alaşağı edildiğini yakın zamanlarda da gördük.

Eğer AK Parti bu süreçte direnmemiş olsaydı, şimdiye kadar çoktan hükümet yıkılacak, çoktan demokrasi ortadan kaldırılacak, çoktan 7 Şubatlardan başlayarak Türkiye'de maalesef antidemokratik güçler iktidar olacaktı. Bütün bunların hepsini, hep sandıkla değiştirdik."

31 Mart yerel seçimlerine işaret eden Kurtulmuş, "Şimdi önümüzde bir sandık daha var. Hem oynanan oyunların farkında olduğumuzu ortaya koymak hem Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yoluna devam etmesini temin etmek için milletimiz bu seçimde hangi istikamette yürüyüşünü sürdüreceğinin işaretini de verecek. Onun için bu seçim çok önemli." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN GÖNLÜNE GİRMEYENİN, MİLLETİN ZİHNİNDE YERİ OLMAZ" 

Kurtulmuş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik seçim manifestosuna ilişkin bilgi verdi. 

Belediye başkanlarında şehri yönetirken halka dönük 3 temel özellik beklediklerini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi, adalet. Bütün belediye başkanlarımız adaletten zerre miktarda şaşmayacaklar, adaletle hükmedecekler. İkincisi, emanettir. Bu şehrin işleri görülsün diye devletin, fakir fukaranın parasıyla oluşan kasasının emniyet edildiği kişidir. Dolayısıyla belediye başkanlarımızı emanete sahip çıkacak emin kişilerden seçtik, böyle hareket edeceklerdir. Üçüncü özellik ise sadakattir, millete sadakat, milletin tamamına sadakat.

Sadakati millete olmayanın, milletin tamamına olmayanın millete hizmet etmesi mümkün değildir. Ne yazık ki bu millet bunu acı bir şekilde 15 Temmuz'da gördü. Maalesef milletin paralarıyla yetişmiş, okumuş, bir takım mevkilere gelmiş insanlar, örneğin pilot olmuş, halkın üzerine bombalarla ölüm kusmuş. Kime sadakatli?

Pensilvanya'daki teröristbaşına sadakatli. Bu milletin tamamına sadık olacak belediye başkanlarımız. Hizmetlerimizi bu çalışma ahlakı içerisinde yürüteceğiz. Adaletli, emaneti kutsal bir görev olarak taşıyan ve milletin tamamına sadakatle hizmet eden bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz." 

Kurtulmuş, gönül belediyeciliği dönemine geçildiğini ifade ederek, "İnsanların yollarını, köprülerini yaparsınız, hatta yollarına altınlar döşersiniz ama insanların gönlüne girmiyorsanız bunun hiçbir kıymeti yoktur. Biz bu siyaseti, faaliyetlerimizin hepsini, belediye hizmetlerini milletin duasını ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Milletin gönlüne girmeyenin, milletin zihninde yeri olmaz." dedi.

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