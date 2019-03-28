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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.03.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Pazar günü söz de karar da milletin olacaktır

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Pazar günü söz de karar da milletin olacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Seçimde bir tarafta AK Parti ile MHP'nin yapmış olduğu bir ittifak, Cumhur İttifakı... Diğer tarafta 4 tane parti bir araya gelmiş, adına ne derseniz deyin... Ben onlara 'Bilinmezler İttifakı' ya da 'Bremen Mızıkacıları İttifakı' diyorum. Hepsi ayrı bir tarafa çekiyor... Kimisi Hanya'ya gidiyor kimisi Konya'ya gidiyor ama hepsinin bir tane ortak cümlesi var. Nedir o? 'Tayyip Erdoğan düşsün de, AK Parti düşsün de ne olursa olsun.' İşte bu. Millet sandıklarda gerekli cevabı verecektir." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti'nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz ve vatandaşlarla beraber Çekmeköy Turgut Özal Caddesi'nden Merkez Camisi'ne kadar Sevgi Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Caminin önünde otobüsten vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, yürüyüş yaparken yol boyunca güzergahta karşılaştığı, el salladığı, bir şekilde göz göze geldiği Çekmeköylülerde olumlu bir etkinin oluştuğunu söyledi.

Yürüyüşle zaten var olan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sevgisinin inşallah daha da yukarıya çıktığını kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Artık seçime çok az bir süre kaldı, her gün her yerde ulaşabildiğimiz kadar insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Son görüşlerimizi paylaşıyoruz ve pazar günü söz de karar da milletin olacaktır. Millet inşallah pazar günü Çekmeköy'de, İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok seçim çevresinde AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylarını açık ara birinci çıkartarak sandıklara damgasını vuracaktır."

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ittifaklarla girilen bir seçim olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Seçimde bir tarafta AK Parti ile MHP'nin yapmış olduğu bir ittifak, Cumhur İttifakı... Diğer tarafta 4 tane parti bir araya gelmiş, adına ne derseniz deyin... Ben onlara 'Bilinmezler İttifakı' ya da 'Bremen Mızıkacıları İttifakı' diyorum. Hepsi ayrı bir tarafa çekiyor... Kimisi Hanya'ya gidiyor kimisi Konya'ya gidiyor ama hepsinin bir tane ortak cümlesi var. Nedir o? 'Tayyip Erdoğan düşsün de, AK Parti düşsün de ne olursa olsun.' İşte bu! Millet sandıklarda gerekli cevabı verecektir." diye konuştu.

Seçime az bir süre kaldığını ve sandıklara gidene kadar herkese bu seçimin öneminin bir kez daha anlatılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, vatandaşların eş, dost, komşu ve akrabalarını bir kez daha arayarak Çekmeköy için Ahmet Poyraz'ı, İstanbul için Binali Yıldırım'ı desteklemelerini istemelerini söyledi.

Vatandaşların, diğer partilere oy veren eş, dost, komşu ve akrabalarını aramaları gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Örnek olsun diye söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin kurucu partisi olarak gören, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi olarak gören, gerçekten vatansever, 'iyi olsun' diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kardeşlerimize lütfen söyleyin 'Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu söylediğiniz parti ile cumhuriyetin yıkıcısı olan, dağın kontrolündeki partinin ne ittifakı olabilir, ne iş birliği olabilir?' Ben vatansever bir tane CHP'li kardeşimin bir şekilde bu ittifakı hazmettiğini, içine sindirdiğini asla zannetmiyorum. Anlatacaksınız, söyleyeceksiniz, uyaracaksınız. Geçen seçimde İYİ Parti'ye oy vermiş olabilir, kendisini milliyetçi hissediyor ama milliyetçi hisseden bu kardeşimize, komşunuza sormayacak mısınız? 'Nasıl olacakta HDP'nin, FETÖ'nün, PKK'nın işin içerisinde olduğu bu ittifaka oy vereceksin?' Onlara da anlatacaksınız. Kendisini Erbakan Hoca'nın devamı olduğunu zanneden bir siyasi partiyle irtibatlandıran komşularınıza, eşinize, dostunuza sormayacak mısınız? 'Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetiyle mücadele etmiş olan Erbakan'ın partisi olduğunu iddia edenlerin acaba CHP ile HDP ile ne ittifakı olabilir?"

Seçimde oy vermenin vatandaşlık görevi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, AK Parti'nin, Erdoğan'ın karşısındaki ittifakta 28 Şubat'cısından FETÖ'cüsüne, dağın kontrolündeki partiden bir takım iş birlikçilere kadar herkesin olduğunu belirtti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin öneminden bahseden Kurtulmuş, "Hani yerel seçimdi? En son bir tanesi, 28 Şubat'ın şemsiye partisinin kurucusu diyor ki; 'Bu seçim cumhuriyetin kurucu sistemi olan parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında bir intikam seçimidir. İntikam alacaksınız.' Bunların hepsini vatandaşlarımıza anlatacağız. Bir oy, bir oy. Herkesin oylarını toplayacağız ve inşallah 31 Mart'ta sandıklardan çok büyük bir zafer çıkartacağız. Allah yolunuzu açık etsin. Allah oylarımızın sayısını artırsın. 31 Mart'ı, Türkiye'de yeni bir dönemin çok güçlü bir şekilde kapılarının sonuna kadar açıldığı bir zafer gününe çevireceğiz." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, daha sonra Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan'ı ziyaret etti

 

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