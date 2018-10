AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin temel meseleleri konusundaki ortak fikir alışverişi ve dayanışma ruhunu sürdürmekte her iki partinin de kararlı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Milli meseleler günlük siyasetin hatta seçimin de ötesinde önem arz eden konulardır. Seçim iş birliği konusunda da, seçimde partiler arasındaki bir ittifakın olabilmesi ihtimali konusunda da, genel seçim gibi bir yasal altyapısı olmadığı için her iki partide kendi kimliği ile girsin, partilerin toplam oyları ittifakın toplam oyları olsun ve ona göre belediye başkanları ve meclis üyeleri seçilsin imkanı olmadığı için burada daha zor bir süreçle karşı karşıyayız. Heyetler arası ilk görüşmemizi, Cumhurbaşkanımız Bahçeli ile görüşmelerini yaptı. Bu anlamda bir iş birliği bulma noktasında her iki partinin iradesi kuvvetli bir şekilde devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde meselenin detayları ile ilgili çalışmaları sürdüreceğiz ve eğer bir iş birliği yapma imkanı varsa geldiğimiz noktayı karşılıklı olarak kamuoyu ile paylaşarak mesafe almaya çalışacağız. AK Parti ve MHP’nin birinci önceliği herkes kendi her seçim bölgesinde en iyi adayla, en çok oy alabileceği adayla seçime girme hazırlığını sürdürüyor. Aynı şekilde kampanyayı en ince detayına kadar 5 haftadır bu çalışmaları sürdürüyoruz. Seçimde bir iş birliği yapmanın pratik imkanı çıkarsa bunu oluşturduğumuz anda bunu yapmak için niyetimizi ortaya koymuş bulunuyoruz. Görüşmelerde müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum. Seçimin belli kendi takvimi var ve seçimin belli takvimi gelmeden evvel ittifak görüşmelerini neticelendirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.