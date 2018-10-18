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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
18.10.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan ittifak açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Görüşmelerde, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum. Seçimin belli kendi takvimi var ve bu takvime gelmeden evvel ittifak görüşmelerini neticelendirmiş oluruz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin temel meseleleri konusundaki ortak fikir alışverişi ve dayanışma ruhunu sürdürmekte her iki partinin de kararlı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Milli meseleler günlük siyasetin hatta seçimin de ötesinde önem arz eden konulardır. Seçim iş birliği konusunda da, seçimde partiler arasındaki bir ittifakın olabilmesi ihtimali konusunda da, genel seçim gibi bir yasal altyapısı olmadığı için her iki partide kendi kimliği ile girsin, partilerin toplam oyları ittifakın toplam oyları olsun ve ona göre belediye başkanları ve meclis üyeleri seçilsin imkanı olmadığı için burada daha zor bir süreçle karşı karşıyayız. Heyetler arası ilk görüşmemizi, Cumhurbaşkanımız Bahçeli ile görüşmelerini yaptı. Bu anlamda bir iş birliği bulma noktasında her iki partinin iradesi kuvvetli bir şekilde devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde meselenin detayları ile ilgili çalışmaları sürdüreceğiz ve eğer bir iş birliği yapma imkanı varsa geldiğimiz noktayı karşılıklı olarak kamuoyu ile paylaşarak mesafe almaya çalışacağız. AK Parti ve MHP’nin birinci önceliği herkes kendi her seçim bölgesinde en iyi adayla, en çok oy alabileceği adayla seçime girme hazırlığını sürdürüyor. Aynı şekilde kampanyayı en ince detayına kadar 5 haftadır bu çalışmaları sürdürüyoruz. Seçimde bir iş birliği yapmanın pratik imkanı çıkarsa bunu oluşturduğumuz anda bunu yapmak için niyetimizi ortaya koymuş bulunuyoruz. Görüşmelerde müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum. Seçimin belli kendi takvimi var ve seçimin belli takvimi gelmeden evvel ittifak görüşmelerini neticelendirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

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