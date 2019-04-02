AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Seçim tarihinin en büyük şaibelerinden biridir"

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'İSTANBUL'DA DURUM HİÇ ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL' DEDİK

İki kişinin okuduğu bilgilerde çelişki olursa üçüncü bir evrak düzenleniyor ve sonuç olarak kabul ediliyor. Sandık sayım döküm çizelgesindeki veriler sandık tutanağına aktarılıyor. Seçim kuruluna torbalar teslim ediliyor. Oradaki görevliler tarafından veriler giriliyor. Sonra birleştirme tutanakları hazırlanıyor. Bütün bunlar yapılırken partilerin müşahitleri ve temsilcileri orada bulunma hakkına sahip. Sonra şikayet ve itiraz süreçleri işliyor. Biz ayrıca bir sonuç sistemi kurduk. Bütün bu girişleri kendi görevlilerimizin de veri aktarımıyla karşılaştırdık. Biz dedik ki, 'İstanbul'da durum hiç anlatıldığı gibi değil' dedik. Bu verileri bir sisteme aldık çok hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşıyoruz.

Bir yandan da hata ve eksiklikleri sistem üzerinden kolay belirleyelim diye istemiştik. Seçim gecesi İstanbul'a intikal ettim. Daha ilk incelemede gerçekten çok ilginç verilerle karşılaştık. Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam.Sancaktepe büyükşehire ilişkin oyların sayımına talebimizi kabul etmedi. Ama CHP'nin talebini oy çokluğuyla kabul etti ve incelemeye değer buldu Emin olun dersimize çok iyi çalışıyoruz. Hiç acele etmeden, paniğe kapılmadan karşılaştırmaları yapmak suretiyle maddi hataları tespit ediyoruz. Bugün il başkanımız sabah saatlerinde paylaştı. AK Parti'nin çok oy olmasına rağmen seçim kurullarına sıfır olarak giren veya oy sayım döküm cetvelinde 150-300 oy almamıza rağmen sandık tutanağına geçirilirken sütun kaydırılarak o oyların başka partilere yazıldığını gördük. Aslolan dedik ki sayım döküm cetvelidir.

BİZ VERİLERİMİZE GÜVENİYORUZ

İstanbul Bağcılar'da 30299 nolu sandıkta AK Parti 153 oy almışken sandık sonuç tutanağına AK Parti'nin olduğu yer bir çizgi çekilmiş ve 153 oyumuz CHP'ye yazılmış. CHP'nin 126 oyu da Vatan Partisi'ne yazılmış. Bunlar o kadar fazla ki. Biz bunları tek tek belirliyoruz, itiraz etmek suretiyle de düşürüyoruz. Biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik. YSK'nın verilerine göre 29 binlere kadar çıktı fark. Ama şu an itibarıyla düşüyor, düşmeye devam edecek, şu an itibarıyla 20 bin 509. Sadece şurada 7 bin 646 oy var bizim aleyhimize kaydedilmiş, bizden gitmiş. Bağcılar'ın diğer sandığından örnek 0 oy yazılmış aldığımız oy 154. Bu işleri çok aleni yürütüyoruz. Diyoruz ki, bütün partilere YSK uç verdi sandık seçim tutanaklarını görüyor, sayım döküm çizelgesini de görüyor. Partiler biraz zahmet etse de baksa bize karşı yapılan bu zulmü ve bize karşı çekilen adeta bu operasyonu anlar.

Biz verilerimize güveniyoruz. Sizin de veri noktasında bir endişeniz yoksa, sonuçta ne çıkarsa kesinleşen sonucu hepimiz kabul ederiz. Hodri meydan. Gelin yasa çerçevesinde seçim kurulları zaten şeffaf ama kamerayla vatandaşımıza kadar izletsin. Bizim için problem yok. Gerçek neyse o gerçek ortaya çıksın istiyoruz. Biz milli iradenin doğru biçimde ortaya çıkması, gerçekleşmesi arzusundayız. Bu arzu istikametinde çalışmalara devam edeceğiz. Birtakım yerlerde müracatlarımız kabul edildi, Sancaktepe'de incelemeye değer bulunmadı. YSK'ya başvuracağız.

Büyükşehir oylarımızın yeniden sayılması ve geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili bütün ilçelere müracatlarda bulunduk. Afaki, soyut bir şey söylemiyoruz. Burada belgeleri var, YSK'nın sayfasından alıp, karşılaştırdığımız belgeler. Sandık sonuç tutanağından seçim kurullarından yanlış girilen veriler var. Kaydırılan oylar var. Örnekleri saysam gerçekten dehşete kapılırsınız. Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim diyoruz. Boşuna demiyoruz, bildiklerimiz var.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çok büyük oya sahibiz. Büyükşehir odak yapılmış gibi görünüyor. Seçim hukukuna aykırı da davranarak, tek zarf ilkesine aykırı kararlar verilmiş oralarda. Sandığa 4 pusula birden koyuluyor. Muhtarlık oy pusulası çıktı diye bütün oyların geçersiz olduğuna dair müşahitlerimizden bize gelen bilgi var. Hukuki olarak ne yapmamız gerekiyorsa tek tek adımları atacağız. Bir hata mı bu? Ki bana göre değil. Her seçimde benzerleri olmuştur. Ama bu kadarını ilk kez görüyorum. Gerçekten pes doğrusu yapıyorum. Sorumlular hakkında elbette bizim de adımlarımız, gerekirse suç duyurumuz olacaktır.