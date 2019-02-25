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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal'dan yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklama

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal'dan yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal açıklamalarında yeni askerlik sisteminin muhtemelen nisan ayında TBMM gündemine geleceğini belirtti.

Mahir Ünal şunları söyledi:

Cumhur İttifakı’nın oluşturduğu bütünlük Türkiye için büyük bir avantaj.

TANZİM SATIŞLARI SEÇİM SONUÇLARINA ETKİSİ OLUR MU?

Gittiğim illerde insanlar bize “burada ne zaman tanzim satış yapacaksınız” diye soruyorlar. İnsanlara ucuz meyve sebze sunmak negatif bir şey değil pozitif bir şey.

 Sebze meyve fiyatlarında bir istismar varsa hükümet buna da müdahale eder.

13 Ağustos’ta Londra merkezli bir kur atağı yaşandı. Ama ekonomiyi çökertmekti. Geçen gün açıklama yapıldı “seçimden sonra Dolar 5’in altını görecek” şeklinde.

Dolar’ın yükseltilmesi ve bu kur atağı üzerinden ekonominin çökertilmek istenmesini yüksek irade cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi, ve ekonomi yönetiminin bir çatı altında toplanmış olması engelledi.

YEREL SEÇİMLER

Sosyal medya ve seçmen davranışını günlük olarak değiştiriyor. Artık bugün sahadan aldığımız veri 31 Mart’taki sonuca dair size bir kanaat vermiyor.

FETÖ’nün sosyal medyadaki hesapları algı operasyonu yapıyor.

Gündem akışkan, interaktif iletişim mecralarında oluşuyor.

Biz buna karşı ne yaptık…

Biz dijital bir genel merkez oluşturduk. Panel üzerinden 1,5 milyon teşkilat mensubumuzu anlık konuşturabiliyoruz.

Gerçek kişiler olarak bu algı operasyonuna dönük mücadele diyorlar.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GELİR

Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.02.2019)
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