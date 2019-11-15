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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
15.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Trump'ın bu daveti önemliydi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Trump'ın bu daveti önemliydi

"Şu anda Sayın Trump'la Cumhurbaşkanımız arasında güçlü liderlik diplomasisi yürütülüyor çünkü baktığınızda hem Temsilciler Meclisi ve Senatoda hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların aldığı pozisyona bakıldığında Türkiye karşıtı havanın oldukça yüksek olduğu görülüyordu ve bu yüzden de Türkiye'nin yaptığı bu ziyaret ve Trump'ın bu daveti önemliydi." ifadelerini kullandı.

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davetinin önemli olduğunu ve yürütülen görüşmelerde Türkiye'nin istediklerini aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrasında muhalefetten gelen eleştirilere de cevap veren Ünal, muhalefetin "Türk heyetinin ABD'den elinin boş döndüğü" yönündeki sözlerine şu şekilde tepki gösterdi:

"Bütün dünya, Türkiye'nin orada ne yaptığını ve Cumhurbaşkanımızın nasıl bir liderlik diplomasisi yürüttüğünü takdir ederken içeride 'Yok resimde falanca ayaktaydı. Şu görüşmeye neden girdi? Şu nasıl söylendi?' Adeta diplomasi değil de muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor."

"TRUMP'IN BU DAVETİ ÖNEMLİYDİ"

Ünal, Türkiye ile ABD arasında bir süredir yaşanılan sorunları sıralayarak şöyle devam etti:

"Şu anda Sayın Trump'la Cumhurbaşkanımız arasında güçlü liderlik diplomasisi yürütülüyor çünkü baktığınızda hem Temsilciler Meclisi ve Senatoda hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların aldığı pozisyona bakıldığında Türkiye karşıtı havanın oldukça yüksek olduğu görülüyordu ve bu yüzden de Türkiye'nin yaptığı bu ziyaret ve Trump'ın bu daveti önemliydi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret öncesinde gidip gitmeme konusunda bir istişare süreci yürüttüğüne dikkati çeken Ünal, "Nihayetinde biz şunu gördük ki Türkiye'nin yapacağı ABD ziyaretinden birilerinin, Türkiye karşıtı lobilerin ciddi anlamda rahatsız olduğunu gördüğümüzde, bizim de tezlerimizi açık şekilde anlatmamız gerekliliği ve bu imkan ortaya çıktığında biz oraya gittik." diye konuştu.

"TEK BİR AMERİKA YOK"

Mahir Ünal, Amerika'da tek bir Amerika olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Trump'ın durduğu yerle bugün ABD'de Türkiye karşıtlarının durduğu yer aynı yer değil. Birilerinin içeride ısrarla bu ziyareti Trump'ın azil süreciyle ilişkilendirmesi de son derece çirkin. Tam tersine, azil süreci konuşulduğu bir dönemde 13 Kasım tarihi çok önceden belirlenmişti. Azil sürecinin görüşmeleriyle aynı güne denk geleceği diye bir durum söz konusu değildi. İçeride CHP, Türkiye'nin kazanımlarını perdelemek için akla zarar birtakım iddialar ortaya atıyor."

Ünal, Trump'ın davetinin önemli olduğunu ve yürütülen görüşmelerde Türkiye'nin istediklerini aldığını vurguladı.

 

"CHP'NİN, TÜRKİYE'NİN ÇIKARINI KORUMAK İÇİN TEK CÜMLESİ YOK"

CHP'nin bugüne kadar Türkiye çıkarlarını korumaya dönük tek bir cümlesi ve hassasiyeti olmadığını savunan Ünal, "PYD/YPG'ye terör örgütü değildir, diyen muhalefetle karşı karşıyayız." dedi.

Muhalefetten gelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ayakta olduğu yönündeki eleştiriye de açıklık getiren Ünal, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ayakta. Fotoğrafı kesip dezenformasyon malzemesi olarak kullanan bir yapının, siyasetle, muhalefetle, eleştiri ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. CHP artık siyaset yapmıyor, apaçık düşmanlık yapıyor." diye konuştu.

 

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