AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Belediye başkanlarının hepsi keyifli

Kaya, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette sorulara şöyle yanıt verdi:



"Ne kadar güzel oldu. Yerel seçimler sonraya kaldı. Belediye başkanlarının lehine bir hadise. Çünkü hiçbir parti 6 ay sonra yapılacak mahalli idareler seçimi için milletvekillerinin istifasına izin vermez. Bu nedenle herkes baştan vekil mi belediye başkanı mı olmak istediğine karar vermek zorunda. Çünkü seçildikten sonra yedek vekil de yok. Dolayısıyla belediye başkanları genel seçimin yerelin önüne alınmasından çok hoşnut. Parti ayrımı gözetmeden belediye başkanlarının hepsi keyiflidir.Çünkü kendilerine rakip olabilecek insanlar bir tercih yapmak zorundalar.

CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE VERECEKTİK ERKEN SEÇİMLE MAHRUM KALDIK

Bizim için bin 398 belediyenin tamamı çok önemli. 2014 yılında aldığımız oyun neresindeyiz ona bakarız. AK Parti 2014 yılında belediye seçimlerinde yüzde 45 oy almıştı. Şimdi yüzde 50’deyiz. Beş puan öndeyiz. AK Parti, belediyelerinde çok başarılıdır. Bu başarıyı 2019 seçimlerinde taçlandırmak istiyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımıza arzumuz 50 artı üzerinde bir oyu hediye etmekti. Erken gelen seçim bizi mahrum bıraktı.

KAVGALAR VARSA BARIŞIN TALİMATI

Bütün belediye başkanlarına düdüğü çalın, dedim. Bizimkiler için düdük çalındı son rötuşları yapın, gönle dokunacak işlere ağırlık verin, diye tembih ettik. Sahayı toparlamalarını, kavgalar varsa bunun mutlaka barışmanın yollarını, anketlerle ilgili varsa sorunlarının onları toparlamalarını, belediyede özellikle vatandaşa ön bankoda ve ilk telefona çıkanların mutlaka kontrol etmelerini. Çünkü provokasyonlar da oluyor. Yerel bürokrasi merkez bürokrasiden çok da aşağı değil. Sizi provoke ediyor ama hiç farkında olmuyorsunuz. Onları kontrol edin, dedik."