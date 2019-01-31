AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ önemli açıklamalarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



Biz ekonomiyle ilgili seçimi, bekayla ilgili seçimi, yeni sistemle ilgili seçimi 6 ay önce geçirdik. Millet kararını verdi. Kendi adamları 'adam kazandı' dedi. Şimdi bu atmosferi değiştirip, seçimden sonra yeniden seçim olacakmış gibi duruma dönüştürmek bir kere kendi tabanını karşıtlık üzerinden sandığa götürmekten başka bir çaba değil.

İlk defa İzmir gibi bir yerde iki yerde aday çıkartmıyor. Etrafımızdaki Manisa, Balıkesir ve DEnizli'de CHP aday çıkartmıyor. Bölgede CHP'de bir tepki var.

TUNÇ SOYER TARTIŞMALARI

Biz anket çalışmalarımızı şöyle yapıyoruz. Adaylar belli olduktan 10 gün sonra yapıyoruz. Aday açıklandı, babasının tartışması, HDP ile ilgili söyledikleri rasyonel noktaya indikten sonra çalışmamızı yapacağız.

Ben üç hususu değerlendirmek istiyorum. Birincisi Aziz beyin Tunç Soyer. "Tehlikeli bir oyun oynandığı" noktasındaydı. Bu tehlikeli oyun ne? İkincisi, İzmir'deki adayların kimlerin olduğundan öte İzmir'deki Belediye Başkanları; zannediyorum 13 tanesini CHP değiştirdi.

Yerelden başarılıysanız size iktidar getirir. 2002'deki AK Parti'nin yereldeki başarısıyla iktidarı getirdi. Eğer CHP yerelde başarılı olduğu iddiasındaysa bu kadar belediye başkanını niye değiştirdi? Ben yerelde başarısız olduğunun tescil ettirdikleri kanaatindeyim.

Aziz Kocaoğlu'na bu tercihlerde kim daha iyi yapar değil. Resmen şu olmuştur. Aziz Kocaoğlu'na selam veren herkes aday yapılmamıştır, mahallesinden geçen hiç kimse aday yapılmamıştır. Tamamen kriter Aziz Kocaoğlu'nun yanında mı değil mi?

TBMM BAŞKANI KİM OLACAK? BİR KADIN ADAY MI OLUR? BİNALİ YILDIRIM NEDEN ŞİMDİ BU KARARI ALDI?

Binali bey şartların oluşmasını bekledi ki; koltuğa yapışıp duracak biri değil. Türkiye'de bu konuda en son söz söyleneceklerden birisi Binali Yıldırım'dır. O dönemde ciddi bir Binali beyin değerlendirme süreci oldu. Ve böyle bir karar ortaya çıktı. Doğru bir karar.

Adaylık noktasına bakacak olursak daha çok taze. Takvim yasal olarak belli zaten. Anayasal hükümlere göre, istifadan sonra aday süreci, daha sonra birinci oylama ikinci oylama... Büyük ihtimalle 5-6 günde neticelenme ihtimali yüksek olur.

18 Şubat yaklaştığında, Cumhurbaşkanımız bir temayül yoklaması yine yapacaktır. En son kararı sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda da istişareler neticesinde verecektir.

Şu anda çok isim konuşuluyor. En azından benim ismim konuşulmuyor, o yönden rahatım.