AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz oldu. Bu gelişmenin ardından Nazmi Yılmaz'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz kimdir? İşte, Nazmi Yılmaz hakkında merak edilenler...
1 Nisan 1966 tarihinde Akdağmadeni Yeni Yapan Köyünde dünyaya gelen Nazmi Yılmaz, ilk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Çalışma hayatına 1989 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak başlayan Yılmaz, halen mesleğini devam ettirmektedir.
Mesleğinin yanı sıra Gaziemir Spor Kulübü Başkanlığı ve İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu görevlerini icra eden Yılmaz, çeşitli STK'larda da göreve devam etmektedir.
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