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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AK Parti eskileri vitrine çıkarıyor

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AK Parti eskileri vitrine çıkarıyor

AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçen hafta yapılan toplantılarda, 7. Büyük kongre ile ilgili planın son şekli değerlendirildi.

Erdoğan, teşkilatlarda yenilenme için istifası istenen 8 il başkanından 4’ünün atamasını yaptı. Erdoğan’a, istifaların süreceği, yaklaşık 25 il başkanının istifasının istenmesinin planlandığı bilgisi de verildi. Parti yöneticileri, “Kongrede yapılacak seçimi baştan yapıyoruz. Üç isim belirliyoruz ve isimleri Cumhurbaşkanı’na sunuyoruz. Sonra atamayı yapıyoruz. Kongreye kadar performansını takip ediyoruz. Eğer performansı iyi ise devam edebiliyor. Bu süreçte milletvekillerinin de görüşleri alınıyor. Teşkilatlarımız yenilecek. Yenilenme sürecinde, partiye emeği geçen, partinin ruhunu bilen isimleri sürece dahil edeceğiz. Bu isimler arasında sadece eski il başkanları değil eski milletvekilleri de olacak” bilgisini verdiler.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Parti yöneticileri toplantıda, küskün bir grubun oluşmaması için hem istifası istenen eski il başkanlarına, hem de bugüne kadar partiye emeği geçen eski il başkanlarına ve eski milletvekillerine parti içinde verilecek görev listesini Erdoğan’a sundu. Erdoğan, 12 Aralık’ta kime ne görev verildiğini tek tek açıklayacak. Edinilen bilgiye göre, bazı eski il başkanlarına farklı bir ilde koordinatörlük görevi verilecek. Bazı isimler de farklı bölgelerde, kimliklerini ortaya koymadan halkın nabzını tutacak. Parti yöneticileri şöyle konuşuyorlar: “Bir il ya da ilçede bir problemimiz olduğu zaman, oraya o ilde tanınan biri gittiği ve vatandaş ile konuştuğu zaman çok etkili olmayabiliyor. Eski il başkanları, kendi ilinden başka yerlere giderek sorunların ne olduğunu, nasıl çözüleceğini belirlemek üzere nabız tutacak.”

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