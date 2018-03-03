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    AK Parti CHP'lilerden görüş istedi

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    03.03.2018 - 01:56 | Son Güncelleme:

    AK Parti CHP’li milletvekillerine bir yazı göndererek Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu hakkında yazılı görüş ve önerilerini istedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun imzasıyla gönderilen yazıda, halkoylaması sonucu ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul edildiği hatırlatılarak “Yeni sisteme uygun olarak bir takım kanuni düzenlemelerin yapılması zaruri hale gelmiştir. Bu düzenlemeler, sadece lafzi düzenlemeler değil, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhuna ve çağın gereklerine uygun yapılmalıdır. Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu ile ilgili görüş ve önerilerinizi, yapılması düşünülen kanuni düzenlemelere ışık tutması bakımından göndermenizi istirham etmekteyim” denildi. AK Parti’nin yazısının HDP’li vekillere gönderilmediği öğrenildi.

    Etiketler: AK Parti , CHP , gazetehaberleri , son dakika
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