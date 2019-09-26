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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AK Parti-CHP yargı zirvesi

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AK Parti-CHP yargı zirvesi

CHP, 1. Yargı Paketi taslağı ile ilgili AK Parti ile ilk temasını kurdu.

CHP’nin taslağı incelemek için oluşturduğu komisyona başkanlık eden Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve komisyon üyeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş başkanlığındaki AK Parti heyeti ile buluştu. CHP, ilk görüşmeye Anayasa değişikliği önerisiyle gitti. Bu konuda diğer muhalefet partilerinin de katılımıyla bir anayasa taslağının hazırlandığı ifade edildi. CHP, hem bu yargı paketi taslağı hem de bundan sonra gelecek paketlerinde, “Uyuşturucu ile ilgili suçların af kapsamına girmemesi ile kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarını işleyenlerin iyi hal indiriminden yararlanmaması” konusunda kırmızı çizgileri olduğunu da ifade etti.

Daha sonra CHP, 1. Yargı Paketi taslağına ilişkin hazırlanan dosyayı sundu. CHP’liler, KHK ile kamudan ihraç edilenlerin iptal edilen pasaportlarının iadesinde yargı kararlarının esas alınması gerektiğini ve yeniden bir incelemeye gerek olmadığını söyledi. CHP’liler ayrıca ‘hakaret’ suçlarında Yargıtay yolunu açan düzenlemenin genişletilmesi gerektiğini de iletti.

AK Parti heyeti ise CHP’nin itiraz ve önerilerini dinleyerek, bu önerileri inceleyeceklerini ve ikinci bir toplantıda bu konuda daha kapsamlı değerlendirmeler yapabileceklerini ifade etti. İki parti arasında yapılacak son görüşmenin ardından kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

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