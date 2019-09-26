AK Parti-CHP yargı zirvesi
CHP, 1. Yargı Paketi taslağı ile ilgili AK Parti ile ilk temasını kurdu.
CHP’nin taslağı incelemek için oluşturduğu komisyona başkanlık eden Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve komisyon üyeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş başkanlığındaki AK Parti heyeti ile buluştu. CHP, ilk görüşmeye Anayasa değişikliği önerisiyle gitti. Bu konuda diğer muhalefet partilerinin de katılımıyla bir anayasa taslağının hazırlandığı ifade edildi. CHP, hem bu yargı paketi taslağı hem de bundan sonra gelecek paketlerinde, “Uyuşturucu ile ilgili suçların af kapsamına girmemesi ile kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarını işleyenlerin iyi hal indiriminden yararlanmaması” konusunda kırmızı çizgileri olduğunu da ifade etti.
Daha sonra CHP, 1. Yargı Paketi taslağına ilişkin hazırlanan dosyayı sundu. CHP’liler, KHK ile kamudan ihraç edilenlerin iptal edilen pasaportlarının iadesinde yargı kararlarının esas alınması gerektiğini ve yeniden bir incelemeye gerek olmadığını söyledi. CHP’liler ayrıca ‘hakaret’ suçlarında Yargıtay yolunu açan düzenlemenin genişletilmesi gerektiğini de iletti.
AK Parti heyeti ise CHP’nin itiraz ve önerilerini dinleyerek, bu önerileri inceleyeceklerini ve ikinci bir toplantıda bu konuda daha kapsamlı değerlendirmeler yapabileceklerini ifade etti. İki parti arasında yapılacak son görüşmenin ardından kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.
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