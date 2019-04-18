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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti: CHP yaptı demiyoruz ama CHP’ye yaradı

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AK Parti: CHP yaptı demiyoruz ama CHP’ye yaradı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin iptali istemiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptıkları olağanüstü itiraza ilişkin dün önemli açıklamalar yaptı. Yavuz, İstanbul’da, sandık başkanları üzerinden seçim yolsuzluğu tezgâhlandığını ve sorumlularının tek tek belirlenip suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

AK Parti Genel Merkezi’nde medyanın Ankara temsilcileri ile buluşan Yavuz, özetle şunları söyledi:

ORGANİZE USULSÜZLÜK

“Biz sandık başkanları üzerinden yürütülen bir organize usulsüzlük olduğunu düşünüyoruz. Yoksa bu kadar 19 bin gibi bir rakamı dışarıdan kimse bulmayı düşünmezdi ve kimse bu kadar sandık başkanlığı yapma engeli olan birilerini yerleştirmezdi. Hiç olmazsa kamu görevlilerinin dışına da çıkıyorsan, illa ihraç edilenlerden, yakınları ihraç edilenlerden yapmak zorunda mısın? Demek ki bir organizasyon var.

CEZAYI GÖZE ALMIŞLAR: Sandık başkanları üzerinden, seçim kurulunda birileri cezai müeyyideyi de göze alarak bir şeyler yaptı, Arnavutköy’deki 1487 nolu sandıkta AK Parti’nin 182 oyu CHP’ye gitmiş. CHP’nin 87 oyu Vatan Partisi’ne gitmiş. Bağımsız birinin aldığı 1 oy da bize yazılmış. Bu ince işçilik olmadan mümkün mü?

ATACAĞIMIZ ADIMLAR VAR: YSK, kararını olumlu da olumsuz da verse atacağımız adımlar var. Kesinlikle bunları tek tek belirleyip suç duyurusunda bulunacağız. Bu karşılıksız kalmamalı, kimse, isterse AK Parti’nin içinden olsun. Çünkü seçim güvenliğini zedelemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Kim olursa olsun, isterse babamızın oğlu olsun, bu derece kanunsuz iş ve işlemlere imza atan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız.

KANUNSUZLUK YAPILDI

FETÖ’NÜN AKTİF ROL ALDIĞI İŞARETİ VAR: Kayıt dışı aktörler var, bu iş organize bir iş. Bu iş sadece CHP’ye gönül verenler tarafından yapılacak bir iş değil. FETÖ’den ihraç edilen 9’u sandık başkanı 3’ü memur 12 kişi, sandık başında rol almıştır. FETÖ’nün aktif rol aldığını gösteren işaretler var.

CHP’YE YARASIN DİYE YAPILDI: CHP ne yaptı bilmiyorum, yaptı diye itham etmiyorum ama bu iş CHP’ye yarasın diye yapıldı, Ekrem İmamoğlu’na. Sırf Ekrem İmamoğlu’nun lehine, ona yarasın diye yapıldı. Bu kadar şaibeyle, şüpheyle bir seçimin arkada kalmasına hiçbir partinin gönlünün razı olmaması gerekir. İddialarımız net, organize usulsüzlük, kanunsuzluk yapıldı.

BİR PARÇA KUSURUMUZ OLABİLİR: ‘Sizin kusurunuz yok muydu?’ Kabul edelim bizim de Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladılar, bir parça kusurumuz olabilir. Bence de bir parça kusurumuz vardı. Fakat ortada kanunun dışına çıkan ve bizim kesinlikle denetleyemeyeceğimiz, seçimden önce, seçim günü fark edemeyeceğimiz birtakım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz. Hatta usulsüzlük demek istemiyorum hafif kanunsuzluklar yapıldı.

BU İŞ TAAMMÜDEN YAPILMIŞTIR: Bu işler adeta taammüden yapılmıştır. Niçin 24 Haziran seçimlerinde değil de bu seçimlerde, söyleyeyim. Bütün bu oynamalarla, 24 Haziran seçimlerinde en fazla bir milletvekiline etki edebilirlerdi.

KHK’LILARIN SEÇME HAKKI DA YOK: KHK ile ihraç edilen adayların mazbatası iptal edildi. 298 sayılı yasanın 8. maddesi, ‘Kamu hizmetinden yasaklı olanlar, seçme hakkına da sahip değildir’ diyor. Böyle bir iddiada bulunmadık ama bunu da düşünmekte fayda var, YSK’nın bu yönüyle de düşünmesi gerekir. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar için illa bir mahkeme kararı gerekir mi? Bence hayır. KHK, ‘Kamu hizmetinden yasaklı’ demiş. Böyle bir şeyin fitilini de ateşlemiş oluyorum, bunun da tartışılması gerekir.” 

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