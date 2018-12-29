AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner kimdir?
AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner kimdir sorusu birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. AK Parti Belediye Başkan adaylarının açıklanmasının ardından, Çatalca Belediye Başkan adayı olan Mesut Üner'in hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Peki, Mesut Üner kimdir?
1975 İstanbul Muratbey'de doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamladı. Uluslararası America Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan Mesut Üner, 1998-2009 yılları arasında Tepecik Belde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde, 2009-2011 yıllarında Büyükçekmece İmar işleri Müdürlüğünde çalıştı.
2014 Yerel seçimlerinde Çatalca ve İBB Meclis üyesi seçildi. İBB‘de Tarım Orman ve Harita Komisyonunda görev aldı. 2018 de AK Parti 6.Olağan Kongresinde Çatalca AK Parti İlçe Başkanı seçildi. Mesut Üner evli 2 kız babasıdır.
DERNEK VE KULÜP ÜYELİKLERİ
3 dönem Muratbey Esin Ovacık İ.Ö.O Aile Birliği Başkanlığı
6 yıl Çatalca Spor Kulübü başkan yardımcılığı
4 yıl Muratbey Spor Kulübü Başkan yardımcılığı
Rumeli Balkan Türkleri Yardımlaşma Derneği Kurucu üyeliği
Dünya Balkan Derneği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği
Çatalca Ensar Vakfı Başkan yardımcılığı
İstanbul Futbol Federasyonu Başkan Yardımcılığı
Mübadele derneği kurucu üyesi
Çatalca Kulüpler birliği Başkan Yardımcılığı
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