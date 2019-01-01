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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.01.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen kimdir?

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AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen kimdir?

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen oldu. Adaylığın kamuoyuyla paylaşılması ardından Amber Türkmen’in hayatına ilişkin bilgiler internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen kimdir?

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Koro Ana Sanat Dalı Bölümünden (tam burslu ve her dönem yüksek şeref öğrenci olarak Teori ve Kompozisyon Bölümlerinden) 1995 yılında mezun oldu.

Amber Türkmen, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) 1995-1996 yılında açmış olduğu sınavı kazanarak TRT Ankara Radyosu Çoksesli Müzikler Müdürlüğünde Stajyer Ses Sanatçısı olarak göreve başladı.  Ses Sanatçılığının yanında “Koro Dünyası” ve “Yerle Gök Arasında” programlarının yapımcılığı da yapan TÜRKMEN, 2009-2011 yıllarında TRT Ankara Radyosu İlk Kadın Müdürü olarak görev yaptı.

2011- 2014 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı olarak görev yaptı. Bakanlıkta çalıştığı dönemde “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi”, “Türkiye’de Aile Birliğinin Güçlendirilmesi ve Korunması Eylem Planı”, “Trafik Dedektifleri Projesi”, “Aile İçi Şiddet Eğitim Projesi”, “Aile Değerlerinin Korunmasında Medyanın Rolü Eylem Planı” çalışmalarının yanı sıra,  kadın, çocuk, engelli, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, gönüllülük vb. alanlarda kamu spot filmlerinin senaryo, çekim, gösterim ve eğitim çalışmalarında bulundu.

2014 yılı itibariyle  TRT’ye dönen TÜRKMEN halen TRT Radyo Dairesi ve Müzik Dairesi Başkanlıkları görevini yürütmektedir. Radyo İzleme ve Araştırma Kurulu (RİAK) Yönetim Kurulu üyesidir. İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilen TÜRKMEN, evli ve 1 kız çocuk annesidir.

 

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