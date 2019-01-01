AK Parti Çamlıdere Belediye Başkanı Adayı Hazım Caner Can kimdir?
AK Parti Çamlıdere Belediye Başkanı Adayı Hazım Caner Can oldu. Adaylığın kamuoyuyla paylaşılması ardından Hazım Caner Can‘ın hayatına ilişkin bilgiler internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, AK Parti Çamlıdere Belediye Başkanı Adayı Hazım Caner Can kimdir?
AK Parti Çamlıdere Belediye Başkanı Adayı Hazım Caner Can, 1955 yılında Ankara’da doğdu. 1979-1980 Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nü bitirdi. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdürlük Baş Raportörü olarak hizmet verdi. 1983 senesinde bu görevinden istifa ederek baba mesleği olan ticarete başladı. 28 Mart 2004 senesinde Çamlıdere Belediye Başkanlığı’na seçildi. 29 Mart 2009 seçimlerinde ikinci kez Çamlıdere Belediye Başkanı seçilmiştir. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde de üçüncü kez Çamlıdere Belediye Başkanı olmuştur. Evli ve iki çocuk babası.
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