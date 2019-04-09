AK Parti, Büyükçekmece için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'a verdiklerini açıkladı.
"USULSÜZ KAYDEDİLEN SEÇMEN KAYITLARI DONDURULSUN" TALEBİ
AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, Hasan Akgün'ün mazbatasının iptali ve usulsüz kaydedilen seçmen kayıtlarının dondurulması da istendi.
Şenocak'ın mesajı şu şekilde:
"YSK'nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız."
YSK’nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. pic.twitter.com/A3Bx8UNHNR— Bayram Şenocak (@bayramsenocak) 9 Nisan 2019
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