AK Parti bugün kampa giriyor
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında Kızılcahamam’da düzenlenecek AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün başlıyor.
Kızılcahamam’da Eliz Otel’de düzenlenecek kampa, AK Parti MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısı katılacak.
Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mahir Ünal ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı cumartesi günü açılış konuşmasının ardından sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bilgiler paylaşacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sunum yapacak isimlerden. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise pazar günü ekonomi konusunda bir konuşma yapacak. Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel istişare ve değerlendirme toplantısının ardından yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.
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