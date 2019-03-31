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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.03.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

AK Parti broşürü dağıtırken sözlü tacize uğrayan ''Yusuf Özoğul'' sandık başında

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AK Parti broşürü dağıtırken sözlü tacize uğrayan ''Yusuf Özoğul'' sandık başında

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'a sosyal medyada "İyiki varsın Yusuf" etiketiyle destek verildi. Yerel seçimlerde ise Özoğul, sandık görevlisi olarak görevini sürdürüyor.

İstanbul Pendik İlçesi'nde AK Parti için gönüllü olarak mahallede çalışma yapan Yusuf Özoğul, İyi Partili yönetici Mine K. tarafından aşağılandı. Ağılanmakla kalmadı bunu bir de gizlice kameraya çekti. Kendisine hakaret ve aşağılama yapılmasına rağmen duruşunu hiç bozmayan Yusuf Özoğul'un bu görüntüleri İMine K. tarafından sosyal medyada da yayınlandı.

"İYİ Kİ VARSIN YUSUF"

Milyonlarca kişi Yusuf Özoğul'un naif duruşuna karşın sosyal medyadan "İyi ki Varsın Yusuf!" diyerek destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı şekilde İstanbul Dolmabahçe'de Yusuf Özoğul'u kabul etti. Genç Ak Partili ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İyi ki Varsın Yusuf" diyerek AK Partili genci tebrik etti.

MAHALLEDEN SONRA SANDIK BAŞINDA GÖREVDE

Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, Yusuf Özoğul, sadece seçim çalışmaları esnasında çalışmadı, sandık başında da görevini sürdürdü. Ak Parti Pendik Genç Ak Partili Yusuf Özoğul, oyunu Alpaslan Anadolu Lisesi'nde kullandı. Ayrıca aynı yerde sandık görevlisi olarak yerel seçimlerde görevini sürdürüyor.

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