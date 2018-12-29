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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.12.2018 - 16:23, Son Güncelleme:

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın kimdir?

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AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti BeykozBelediye başkan adayı Murat Aydın oldu. Peki Murat Aydın kimdir? İşte Ak Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın'ın biyografisi.

Ak Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkan adayı olarak Murat Aydın'ın ismini açıkladı. Murat Aydın'ın biyografisini merak ediliyor. Peki Murat Aydın kimdir? İşte detaylar

Murat Aydın 1960 yılında Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü’nde “Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin ilçe yönetimi, il yönetimi ve il başkan yardımcılıkları görevlerinde bulundu. 1994 yerel seçimlerinde Zeytinburnu İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. 1999 yerel seçimleri sonucunda ise Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevini devraldı.

2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti’den olmak üzere dördüncü kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

1985 yılından bu yana fotoğraf sanatıyla ilgilenen Aydın, 2011 yılında “Yeryüzünden Portreler” ve 2018 yılında da "An'a Tanıklık" adlı kişisel sergilerini açtı.

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